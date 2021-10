Climate slang

La crisi climatica entra nell’Oxford English Dictionary. Di recente, infatti, nel vocabolario sono stati aggiunti alcuni termini ed espressioni più utilizzate da ecologisti e attivisti. Da ‘catastrofe climatica’ (climate catastrophe) a ‘impatto zero’ (net zero), fino ad arrivare a ‘eco-ansia’ (eco-anxiety), la paura delle giovani generazioni davanti alla prospettiva di un pianeta in fin di vita.

Climate Change, la rivoluzione passa dalle parole

Oltre a questa rosa di lemmi, il comitato editoriale ha incluso nella nuova edizione dell’opera anche varianti reputate più incisive rispetto all’opzione originale ormai entrata nell’uso comune. Come nel caso del concetto di ‘surriscaldamento globale’: accanto a ‘global warming’, ad esempio, è stato inserito ‘global heating’ perché reputato molto più efficace nel veicolare al lettore la gravità del problema. E non mancano neppure le perifrasi utilizzate per fare riferimento ai negazionisti dell’emergenza ambientale che, da oggi, potranno essere definiti, a scelta, ‘climate sceptic’ e ‘climate denier’. Ma non è tutto. Sulla scorta dei Friday For Future e delle piazze piene di giovani che reclamano l’attenzione dei governi, si sono conquistati un posto anche le nozioni di ‘sciopero per il clima’ (climate strike) e ‘giustizia climatica’ (climate justice), integrati assieme alla formula ‘rifugiato climatico’ (climate refugee) riferita a chi è costretto ad abbandonare la propria terra natale a seguito di disastri come terremoti e alluvioni.

L’aggiornamento dell’Oxford Dictionary in vista del Cop26 di Glasgow

Quest’aggiornamento speciale non è casuale. Si tratta di un progetto lanciato in occasione dell’imminente Cop26, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico fissata il prossimo mese a Glasgow. «In vista del forum che vedrà i leader del mondo discutere delle soluzioni più efficaci per contrastare il cambiamento climatico, è stato affascinante esplorare il linguaggio che quotidianamente utilizziamo per parlare di sostenibilità e ambiente», ha spiegato Trish Stewart, editor del settore scientifico dell’Oxford Dictionary. «La gravità della situazione si riflette perfettamente nelle parole. Quel che succederà non possiamo prevederlo ma una cosa è certa: il linguaggio si evolverà con l’evolversi della nostra storia». Il restyling avviato dalla casa editrice, ovviamente, non si è ancora concluso e, al momento, le operazioni di revisione e aggiornamento continuano a pieno ritmo: al vaglio i termini usati sui social e sul web relativi alla sostenibilità alla filosofia green.