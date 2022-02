Ovunque sarai di Irama: leggi il testo e scopri il significato della canzone a Sanremo 2022

Irama si ripresenta al Festival di Sanremo 2022 con il suo singolo “Ovunque Sarai“, molto diverso da “La Genesi del tuo colore”, canzone con cui ha conquistato il quinto posto nella scorsa edizione della kermesse. Allora il cantante non aveva potuto esibirsi a causa di un contatto con una persona positiva al Covid-19. Il nuovo brano di Irama è una ballad romantica. Ecco il testo e il significato di “Ovunque sarai”.

Il testo di “Ovunque sarai”

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai

Il significato del brano di Irama

Qual è il significato del testo “Ovunque sarai”? Le musiche del brano di Irama sono di Giulio Nenna, Vincenzo Luca Faraone e Shablo. Si tratta di una ballad romantica che omaggia l’arte della poesia, con l’anafora di “Se Sarai” presente nelle liriche. Il brano è dedicato a una persona scomparsa, che nel testo diventa gli elementi della terra. Inoltre, nella canzone si rintracciano anche i temi del viaggio, del ritorno e dell’attesa. Come ha spiegato lo stesso cantante, “Ovunque sarai” è un brano sulla perdita.