Overdrive stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità sul film

Scott Eastwood e Ana de Armas sono protagonisti di Overdrive, film del 2017 di Antonio Negret in onda stasera 30 maggio alle 21,20 su Italia 1. La trama, scritta dai produttori di 2 Fast 2 Furious con Paul Walker, segue le vicende di due fratelli che, da ladri di automobili, si trovano tra due fuochi di una lotta mafiosa. Nel cast anche Freddie Thorp, Simon Abkarian e Clemens Schick. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Overdrive, trama e cast del film stasera 30 maggio 2022 su Italia 1

Nel sud della Francia vivono i fratelli Andrew (Scott Eastwood) e Garrett Foster (Freddie Thorp). I due, veri specialisti del furto di automobili d’epoca, ricevono un compito tanto speciale quanto pericoloso. Devono infatti sottrarre una Bugatti del 1937, appena battuta all’asta per 40 milioni di dollari, a un noto mafioso francese. Si tratta di Jacomo Morier (Simon Abkarian), rivale in affari di Max Klemp (Clemens Schick), criminale tedesco che ha da poco deciso di stabilirsi in Costa Azzurra. Il colpo però non va secondo i piani e i due fratelli finiscono nelle grinfie del boss che, prima di ucciderli, fa loro vedere la sua collezione privata di automobili.

Notando l’abilità nel furto dei due ragazzi, invece di ucciderli Morier offre loro un’alternativa. Li ingaggia per rubare al suo posto la Ferrari 250 GTO del 1962, pezzo inestimabile del mercato automobilistico, al suo rivale Klemp. Per riuscire nella loro impresa, per cui hanno solo una settimana di tempo, i Foster mettono insieme una squadra di fenomenali autisti. Fra questi Stephanie (Ana de Armas), fidanzata di Andrew, e la sua amica Devin (Gaia Weiss). La squadra inizia così a progettare un piano che li porterà sempre più vicini al limite, tra inseguimenti al cardiopalma, incidenti pericolosi e conflitti a fuoco.

Overdrive, qualche curiosità sul film stasera 30 maggio 2022 su Italia 1

Il film di Antonio Negret vanta la presenza di numerosi modelli d’epoca di grande valore. Fra questi anche una Dodge 6, visibile nel garage del boss Morier, modello originale appartenuto ad Al Capone. Diverso invece il caso della Ferrari 250 GTO al centro della narrazione. Al mondo ne rimangono solamente 36, ma quella presente nel film è una replica realizzata su una 250 GTE di proprietà di un collezionista francese. Overdrive contiene inoltre diversi omaggi a Steve McQueen, dall’orologio del protagonista ai numerosi poster e graffiti visibili sui muri della città. Nel cast sono presenti, come detto, Gaia Weiss e Ana de Armas. La prima è apparsa anche nella serie tv I Medici, vestendo i panni di Ippolita Maria Sforza nella terza stagione. Ana de Armas ha invece recitato nell’ultimo film di James Bond, No Time to Die, nel ruolo di Paloma, agente della Cia sotto copertura a Cuba.