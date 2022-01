Il vintage è tornato sulla cresta dell’onda. Designer emergenti, stilisti della vecchia scuola e vip, tutti ne vanno matti. Nelle sfilate delle grandi griffe, sono sempre di più i pezzi storici in passerella, capaci spesso di offuscare le novità. Così come numerose sono le attrici e le cantanti che, per posare davanti ai fotografi, scelgono creazioni ripescate dal proprio guardaroba o da quello di grandi protagonisti della storia della moda come Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier e Valentino. Dall’abito di Zendaya per la première di Euphoria allo scenografico outfit firmato Thierry Mugler della rapper Cardi B, ecco i 10 look rètro delle celebrità che hanno incantato il red carpet e fatto innamorare i fashion victim più accaniti.

I 10 outfit vintage più memorabili delle celebrità

Zendaya, la nuova vita di un Valentino

In occasione della prima della seconda stagione di Euphoria, nella quale interpreta la problematica teenager Rue Bennett, la 25enne Zendaya ha sfoggiato un incantevole vestito a righe bianche e nere, disegnato da Valentino Garavani per la collezione primavera – estate 1992. Indossato, prima di lei, solo dalla supermodella Linda Evangelista durante il défilé di presentazione della linea. Non è la prima volta che la richiestissima attrice decide di recuperare capi del passato: per la proiezione parigina di Spider – Man: No Way Home, ad esempio, ha proposto un Cavalli nero creato nel 2000, mentre ai Black Women In Hollywood Awards, ha stupito tutti con una mise Haute Couture di Yvés Saint – Laurent, risalente agli Anni ’80.

zendaya wearing valentino ss 1992 at the euphoria season 2 premiere pic.twitter.com/uaLZ2HCsTJ — 𓂀 (@girIsonfiIm) January 6, 2022

Jennifer Aniston, un Dior per i SAG Awards

Proprio come Rachel Green, il personaggio di Friends che l’ha consacrata alla fama, anche Jennifer Aniston sembra avere una passione per lo stile rétro. Lo dimostra l’abito total white in seta col quale ha calcato il tappeto rosso ai SAG Awards nel 2020. Ideato da John Galliano per Christian Dior nel 1999, ha colpito anche i critici più severi per la sua semplicità e la sua eleganza. Un taglio a sirena scivolato, con un corpetto morbido e pochi accessori. Soluzione davvero impeccabile.

TOP 50 LOOKS DA JENNIFER ANISTON 🏅 #4 26th SAG Awards, 2020 (68%) pic.twitter.com/rbZ3xtAPkb — Jennifer Aniston Brasil (@aniston_br) June 29, 2020

Gwyneth Paltrow, eleganza retrò per gli Emmy

Un indimenticabile Valentino del 1963 anche per Gwyneth Paltrow. Che, durante l’edizione 2019 degli Emmy, ha annunciato alcuni dei vincitori dell’ambito premio con indosso un pezzo di Garavani. Scollatura a rete, maniche a strascico e una stretta gonna a colonna. Sebbene sia stato parecchio complicato da portare (le difficoltà dell’attrice nel raggiungere il palcoscenico hanno generato una quantità inesauribile di meme), l’effetto wow è stato assicurato.

Gwyneth Paltrow wore a vintage #Valentino Spring/Summer 1963 Haute Couture gown to the 2019 Primetime Emmy Awards. #Emmys #Emmys2019 pic.twitter.com/Nn8ADIJ6Gp — The Fashion Court (@TheFashionCourt) September 23, 2019

Penelope Cruz, la magia di uno Chanel sulla Croisette

Per presenziare alla 71esima edizione del Festival del Cinema di Cannes nel 2018, Penelope Cruz ha selezionato un modello Chanel fatto di piume, trasparenze e delicate decorazioni floreali tono su tono, realizzato dalla stilista francese nel 1996. Un tripudio di charme sulla Croisette e un omaggio riuscito a una delle figure che hanno rivoluzionato la grammatica del fashion system nel mondo.

Javier Bardem and Penélope Cruz in Chanel on the red carpet in Cannes in 2018 –> https://t.co/hFbenrAZ1I © Kazuko Wakayama / KCS PRESSE pic.twitter.com/aZePd45eKl — Vogue France (@VogueFrance) May 14, 2019

Kim Kardashian, il rock di Alexander McQueen

Quale migliore occasione del party per gli Oscar 2020 organizzato da Vanity Fair per fare sfoggio di un Alexander McQueen della linea primavera – estate 2003. Non era un pezzo qualunque: si trattava del vestito Oyster, uno dei disegni di punta della collezione Shipwreck. Un trionfo di ruches in chiffon di seta, chiaro richiamo alla superficie pieghettata della conchiglia di un’ostrica, e decorazioni in tessuto tagliato a vivo. Una vera e propria opera d’arte, nata per ricordare i disastri ambientali che hanno messo (e continuano a mettere) in ginocchio il Pianeta. Molto più che sartoria: una riflessione sentita e profonda sul contrastato rapporto tra uomo e natura.

Kim Kardashian ha llevado el vestido 'vintage' de Alexander McQueen con más historia en la 'after party' de los Oscar pic.twitter.com/3sJJjBS3dE — VELVET Magazine (@velvetmagazine) February 10, 2020

Bella Hadid, l’intramontabile charme di Jean Paul Gaultier

La cerimonia di apertura dell’ultimo Festival di Cannes ha visto alternarsi davanti ai flash dei paparazzi star del cinema, della televisione e della moda. Tra queste, la top model americana Bella Hadid. L’indossatrice ha optato per una creazione vintage di Jean Paul Gaultier che, nel 2002, aveva fasciato la silhouette di Naomi Campbell. La delicatezza della combo bianco e nero in un bustier sovrastato da un impalpabile incrocio di tessuto chiffon, che ritorna anche nel lungo strascico laterale, ha illuminato la scena. Riconfermando quanto la magia degli evergreen non conosca davvero data di scadenza. Soprattutto nella moda.

Bella Hadid wearing Jean Paul Gaultier at the Cannes festival pic.twitter.com/tWnwOTApG6 — elena (@versacesbish) July 7, 2021

Rihanna, tra sensualità e glamour

Alla prima della pellicola Queen & Slim nel 2019, la popstar Rihanna ha catturato l’obiettivo dei fotografi con una creazione di John Galliano datata 1995. L’equilibrio perfetto tra raffinatezza e rock, col giusto tocco di sensualità. Il kimono in seta, indossato per la prima volta dalla modella Maria Sophie Wilson in una delle sfilate che hanno contribuito a lanciare Galliano nell’olimpo dei creativi d’alta gamma, è il giusto mix tra passato e presente, tra il gusto fresco della cantante di Stay e immortali dettagli d’antan.

Jane Fonda, Elie Saab agli Oscar

Jane Fonda si è fatta portavoce di un messaggio di sostenibilità e, per gli Oscar 2020, ha riproposto un vestito di Elie Saab che aveva già utilizzato nel 2004 per il Festival di Cannes. Una scelta perfettamente in linea con la filosofia green sposata nelle sue instancabili lotte per il clima che, più volte, l’hanno portata a essere arrestata dalle forze dell’ordine. Seppur già visti, i ricami in sequin rosso rubino, lo scollo a barca e la gonna lunga e stretta sono stati valorizzati dal portamento dell’attrice come se fossero nuovi di zecca. E l’outfit è entrato di diritto nelle classifiche dei migliori look della serata.

Jane Fonda in Elie Saab Couture at the Oscars, recycling the gown she once wore at Cannes pic.twitter.com/K2mabgGR9O — rachaelleigh (@rachael22795724) February 12, 2020

Adwoa Aboah, Gucci forever

Tra i throwback più incisivi dei GQ Men of the Year Awards del 2019 spicca, senza dubbio, quello della top model Adwoa Aboah, un vestito vintage di Gucci nel 2004. Uno dei tasselli della linea che consentì a Tom Ford di sdoganare, tra paillette e velluto, un’estetica destinata a rimanere impressa nella memoria della maison. Preso in prestito da William Vintage, uno degli store londinesi del settore più forniti. Aboah e la stylist Alexandra Conran lo hanno modernizzato con luminosi orecchini in pendant e preziosi bracciali tempestati di diamanti.

Adwoa Aboah wore a @TOMFORD for #Gucci Fall 2004 green sequined gown from #WilliamVintage to the GQ Men of the Year Awards 2019. #GQAwards pic.twitter.com/5Pstsi7cgh — The Fashion Court (@TheFashionCourt) September 3, 2019

Cardi B, un Thierry Mugler da museo

Ultimo ma non per importanza o bellezza, il vestito da Venere di Cardi B, partorito nel 1995 dalla geniale mente di Thierry Mugler. Ai Grammy del 2019, la rapper ha lasciato il pubblico ad occhi aperti con un pezzo da museo che è riuscita ad accaparrarsi a fatica, dopo lunghi e ripetuti tentativi di convincimento dei vertici della casa di moda, grazie all’intercessione del della sua stylist personale, Kollin Karter. La forma ricorda quella di un’ostrica e la geometria, già di per sé interessante, è ulteriormente impreziosita da ricercati fili di perle a cascata attorno alla vita.