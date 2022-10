Ottobrata bis, le previsioni meteo di Giuliacci: «Da sabato torna la pioggia»

Gli esperti del sito www.iLMeteo.it prevedono una Ottobrata Bis per la settimana corrente. Ci saranno, cioè temperature estive e sole in tutta la penisola. «L’anticiclone africano, proprio come in Estate, si distenderà sul bacino del Mediterraneo con conseguenze stavolta su tutta l’Italia. Inizierà così una vera e propria Ottobrata Bis», precisano i meteorologi.

Ottobrata bis per la settimana in corso: «clima estivo»

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che già dalla giornata odierna dovremo fare i conti con un vero e proprio «blocco atmosferico». In Italia infatti ha preso il sopravvento un vasto campo anticiclonico che terrà lontana qualsiasi perturbazione atlantica e le irruzioni fredde provenienti dal Polo Nord.

La fase di assoluta stabilità atmosferica potrebbe durare fin verso il fine settimana. Allora alcune correnti fredde e instabili in discesa dall’Atlantico potrebbero farsi strada soprattutto nelle regione del Nord. Provocheranno un lieve calo termico e anche qualche precipitazione.

Tuttavia, fino ad almeno giovedì ci sarà bel tempo stabile, soleggiato e molto caldo in tutta la penisola. Addirittura in Sicilia e Sardegna potrebbero raggiungersi i 30°C verso metà settimana: temperature tipiche del periodo estivo. Anche le regioni del Centro Nord potranno goderne, con punte di 25-26°C in città come Bologna, Ferrara, Firenze e poi ancora a Roma, Bari e Napoli.

Con l’avvento del caldo, tuttavia, potrebbero verificarsi dei fenomeni non troppo piacevoli. Da martedì 18, infatti, i cittadini nel Nord dovranno fare i conti con le nebbie, specie durante la notte. Queste favoriranno anche l’accumulo di smog e gas inquinanti, che renderanno l’aria meno salubre soprattutto sulle grandi aree urbane settentrionali.

Previsioni nel dettaglio

Lunedì 17. Al nord: bel tempo salvo nubi sparse in Liguria e foschie dense o nebbie in pianura. Al centro: soleggiato salvo nubi sparse sull’Alta Toscana. Al sud: bel tempo con temperature oltre la media del periodo.

Martedì 18. Nord, possibili nebbie mattutine in pianura, poco nuvoloso altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: ampio soleggiamento.

Mercoledì 19. Al nord, nebbia al mattino sulle pianure, soleggiato altrove. Al centro: tutto sole. Al sud: prosegue la fase di assoluta stabilità atmosferica, tanto sole e clima molto mite.

Tendenza giorni successivi: fino a giovedì sole, caldo e nebbie al Nord. Venerdì piogge al Settentrione.