Ottilie Von Faber Castell stasera su Rai 3: la storia vera dell’imprenditrice al centro del film in onda alle 21.20

Kristin Suckow è la protagonista di Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa, in onda stasera, mercoledì 12 gennaio 2022, alle 21.20 su Rai 3. Diretto dalla regista Claudia Garde e ispirato alla biografia curata dalla scrittrice Asta Scheib nel 1988, il film per la tivù racconta la storia di Ottilie Von Faber Castell, baronessa ed imprenditrice tedesca, nonché erede della celebre dinastia Faber Castell, proprietaria della rinomata fabbrica di penne, matite e articoli di cancelleria.

Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 3 alle 21.25

Ottilie Von Faber Castell: la trama

Dopo la morte prematura del padre Wilhelm, Ottilie Von Faber viene scelta dal nonno Lothar come responsabile della gestione della fabbrica di famiglia. Nonostante le difficoltà dell’incarico, tutto sembra procedere per il meglio. Dopo 3 anni, però, le cose si complicano: l’uomo viene a mancare, lasciandola completamente sola alla guida dell’azienda. Da quel momento in poi, la ragazza dovrà fare i conti con le difficoltà di imporre il proprio valore e la propria indipendenza in un mondo dominato quasi esclusivamente dagli uomini. Oltre che con la corte di due pretendenti: il barone Philippe Brand Von Neidstein, di cui si innamora perdutamente, e il conte Alexander Zu Castell – Rüdenhausen. Che, dopo aver vinto la sua mano in un duello segreto ed essere stato nominato dalla nonna di Ottilie amministratore delegato e socio della ditta, deciderà di sposarla, prendendo le redini dell’impresa. E mentre il business sembra andare a gonfie vele, macinando grandi successi, il matrimonio tra i due non riuscirà mai davvero a prendere quota.

La storia di una donna e della fabbrica di matite più famosa al mondo.

Ottilie Von Faber Castell: il cast

Accanto a Kristin Suckow nel ruolo di Ottilie Von Faber Castell, nel cast troviamo anche Martin Wuttke (Lothar Von Faber), Johannes Zirner (Alexander Von Faber Castell), Hannes Wegener (Philipp Von Brand Zu Neidstein), Eleonore Weisgerber (Ottilie Senior), Maren Eggert (Bertha Von Faber), Jasmin Schwiers (Clarissa Von Straaten), Anna Lena Klenke (Anna Vasbender), Pit Bukowski (Johann), Franziska Wulf (Diana Von Hirsch), Butz Ulrich Buse (Konrad Von Brand) e Leslie Malton (Elise Cramer-Klett).

Ottilie Von Faber Castell – Una donna coraggiosa: la vera storia dell’imprenditrice

Ottilie Von Faber Castell: la vita dell’imprenditrice da semplice adolescente a donna d’affari

Nata a Stein nel 1877, Ottilie Von Faber è stata una delle ereditiere più famose nella storia della Germania. A spingerla ad assumere le redini dell’azienda di famiglia, fondata da Caspar Faber nel 1761 e portata al successo dal figlio Lothar quando ancora le matite di grafite sembravano una novità rivoluzionaria, è stata l’improvvisa scomparsa del padre Wilhelm. Così, poco più che maggiorenne, decise di affidarsi ai consigli del nonno, circondandosi di dipendenti fidati e apprendendo il più possibile per non perdere mai la bussola. Al tempo, per una donna, non era così semplice farsi prendere sul serio in una posizione di potere come la sua e difendere la propria emancipazione. Il femminismo in Germania, infatti, aveva appena iniziato a farsi spazio grazie alle iniziative di singole donne e piccoli gruppi che, scendendo in piazza, reclamavano pari diritti. Un privilegio che, tuttavia, sembrava essere appannaggio esclusivo della borghesia e delle classi operaie, mentre la nobiltà rimaneva vincolata a tradizioni secolari, che concedevano alla donna ben poca libertà, costringendola ad accettare matrimoni di convenienza utili a garantire la trasmissione di titoli ed eredità a un erede, preferibilmente maschio. Per Tilly, così veniva affettuosamente chiamata in famiglia, le cose non furono poi così diverse. Sebbene fosse innamorata del barone Philipp Von Brand zu Neidstein, decise di rispettare il volere della nonna e sposò, nel 1898, il conte Alexander zu Castell-Rüdenhausen, poi diventato Von Faber-Castell.

Ottilie Von Faber Castell: i compiti di Ottilie nell’azienda

Giovane e alle prime armi, prima di convolare a nozze Ottilie aveva assunto il comando per volontà del nonno Lothar. Che, nel testamento, si era raccomandato di rispettare alla lettera tutte le sue indicazioni. La possibilità di imparare sul campo, affiancata da professionisti che lavoravano lì da anni, le permise di conoscere da vicino la compagnia e, contemporaneamente, mantenere il ruolo di manager anche dopo l’arrivo di Alexander che, a partire dal 1900, si occupò dell’amministrazione. Tra i compiti che le toccarono ci fu anche la creazione del nuovo logo, che portò a termine poco prima della lunga luna di miele che la coppia si concesse, spostandosi in lungo e in largo tra Italia, Francia, Stati Uniti e Caanda. Dividersi tra la carriera e la famiglia non fu semplice, ma cercò il più possibile di riservare ad entrambi gli ambiti lo stesso impegno e la stessa passione, curando con attenzione e amore la produzione delle matite e la crescita dei suoi figli, Mariella, Elisabeth e Roland, unico maschio della famiglia.

Ottilie Von Faber Castell: il divorzio e l’inizio di una nuova vita

Quando, nel 1914, scoppiò la Prima Guerra Mondiale, gli equilibri fragili che Ottilie aveva cercato di tenere in piedi iniziarono a scricchiolare. Il conflitto, infatti, innescò un profondo cambiamento nella società tedesca. E, con la chiamata alle armi, Alexander fu costretto a spostarsi stabilmente in Belgio, riducendo sempre di più i soggiorni a Stein, dove risiedevano moglie e figli. La separazione forzata mise a dura prova la relazione e, dopo qualche anno, la coppia decise di allontanarsi. La distanza aiutò la donna a capire che l’amore per il barone Philipp non si era mai spento e, ottenuta la separazione dal conte, decise di ricominciare da zero. Ceduti castello e azienda all’ex marito, passò la propria quota a Roland, che nel 1928 prese il comando della ditta. Così, nuovamente libera, nel 1918 sposò in seconde nozze von Brand zu Neidstein e andarono a vivere in un castello vicino a Etzelwang, in Bavaria, dove rimase fino alla morte, avvenuta nel 1944.