Ostia, incendio al ristorante Antichi Sapori

Incendio ad Ostia che ha colpito il noto ristorante della zona «Antichi Sapori». La segnalazione è scattata intorno all’una tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, i carabinieri stanno indagando sull’accaduto e i proprietari hanno voluto sfogarsi sui social tramite un post.

L’incendio del ristorante di Ostia e le ipotesi delle forze dell’ordine

La scorsa notte c’è stato un incendio che ha coinvolto la trattoria Antichi Sapori a Ostia. La segnalazione è stata emanata intorno all’una tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio. Il locale era chiuso e fortunatamente all’interno non c’era nessuno. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco avrebbe bruciato in pochi minuti una parte del locale e l’intera cucina. I carabinieri che indagano non escludono che si tratti di un gesto doloso.

Questa notte sono stati ascoltati i proprietari del locale mentre i vigili del fuoco spegnevano l’incendio. Gli inquirenti stanno mantenendo segretezza sulle cause dell’incendio al ristorante e non escludono nessuna pista. Il locale era stato aperto due anni fa e si trova in una zona commerciale, tra piazza Repubbliche Marinare e Ostia Nuova. Inoltre gli inquirenti hanno spiegato che l’origine dell’incendio sarebbe dolosa perché sono state trovate tracce di benzina. Si tratta dell’ennesimo incendio di un’attività avvenuta sul territorio di Ostia.

Le parole dei gestori su Facebook

I proprietari della trattoria Antichi Sapori di Ostia sono convinti che si tratta di un incendio doloso. Questi ultimi credono che dietro a tale gesto ci sia la mano di qualcuno.

Sulla pagina social della trattoria, i proprietari hanno scritto uno sfogo contro eventuali colpevoli: «Bruciare il locale, Un gesto infame un gesto che non ha motivazioni , né giustificazioni , siamo gente onesta che si sveglia ogni mattina per alzare la serranda e lavorare, dove ci mangiano 10 famiglie e non è giusto! Ma siamo grandi lavoratori e torneremo più forti di prima chiediamo scusa a tutti i clienti!».