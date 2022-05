Ossezia del Sud, il 17 luglio referendum per l’annessione alla Federazione Russa

La repubblica separatista dell’Ossezia del Sud ha indetto un referendum per confermare la sua secessione dalla Georgia e l’annessione alla Federazione Russa. Lo ha annunciato il presidente facente funzioni Anatolij Bilbov, in carica dal 2017. La data della consultazione è stata fissata al 17 luglio: «Torniamo a casa, torniamo in Russia», ha detto Bilbov, commentando il via libera da parte della corte suprema di Tskhinvali, capitale della non riconosciuta Repubblica dell’Ossezia del Sud, che è considerata internazionalmente parte della Georgia.

Le due guerre combattute in Ossezia del Sud

L’Ossezia del Sud, che ha poco più di 50 mila abitanti, ruppe con la Georgia durante una sanguinosa guerra civile combattuta tra il 1991 e il 1992, dopo lo scioglimento dell’Urss. La prima guerra in Ossezia del Sud vide da una parte l’esercito georgiano e dall’altra secessionisti sud-osseti e volontari nord-osseti, supportati da unità militari russe. Il conflitto si risolse nel giugno del 1992, quando fu concordato il cessate il fuoco, che prevedeva il dispiegamento di una forza di peacekeeping. Da allora l’Ossezia del Sud, rivendicata dalla Georgia, è de facto uno Stato a riconoscimento limitato. Nel 2008 la “guerra dei cinque giorni”, che combattuta principalmente a Tskhinvali si risolse con la vittoria russa e il conseguente riconoscimento dell’indipendenza dell’Ossezia del Sud, così come dell’Abkhazia. anch’essa repubblica autoproclamatasi indipendente dalla Georgia dopo la fine dell’Unione Sovietica.

Per adesso nessuna mossa da parte dell’Abkhazia

Non riconosciute a livello internazionale, proprio come la Transnistria, le due repubbliche secessioniste dipendono fortemente da Mosca. Per ora l’Abkhazia non ha intenzione di unirsi alla Federazione Russa, a differenza dell’Ossezia del Sud che invece ha annunciato il referendum per l’annessione alla Russia proprio mentre è in corso il tentativo militare di Mosca di occupare l’Ucraina: a livello internazionale l’Ossezia del Sud è riconosciuta, oltre che dalla Russia, da Nicaragua, Venezuela, Nauru e Siria.