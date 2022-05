Osio Sopra, esplode bombola del gas all’asilo: cinque bambini ustionati

Cinque bambini ustionati all’asilo. È questo il bilancio di un grave infortunio accaduto in mattinata di lunedì 30 maggio, a Osio Sopra. I piccoli, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, stavano cucinando dei marshmallow. Adesso due di loro sono in gravi condizioni. Ecco le prime ricostruzioni dell’incidente.

Bambini ustionati all’asilo di Osio Sopra: cosa è successo?

A Osio Sopra, all’asilo, cinque bambini hanno riportato gravi ustioni a seguito di un infortunio. Nella mattinata di lunedì 30 maggio, i piccoli si trovavano in via Montessori 2, alla scuola dell’infanzia San Zeno. Secondo le prime ricostruzioni, stavano cucinando dei marshmallow su una padella, nella zona del giardino.

Intorno alle 10 del mattino, la bombola che stava alimentando il fuoco è esplosa. Un ragazzo di 30 anni, che stava mostrando ai bambini il processo, è stato ustionato. E cinque bambini del gruppo hanno riportato delle ferite. I piccoli, che si sono ustionati con la padella con cui stavano cucinando i marshmallow, hanno un’età compresa tra i 3 e i 6 anni e appartengono alla sezione blu. Due di loro sarebbero in gravi condizioni, soprattutto una bambina di cinque anni. Anche altri due adulti sono rimasti coinvolti nell’incidente: due papà che sono stati trasportati in ospedale, seppur non in gravi condizioni.

Sul luogo sono giunte quattro ambulanze, due elicotteri, la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco di Bergamo. Questi hanno subito prestato soccorso ai bambini e agli adulti feriti. Hanno inoltre transennato l’area del giardino in cui è esplosa la bombola e stanno eseguendo le opportune verifiche e rilevazioni.