Osimhen, momento no: prima perde la maschera, poi l’infortunio

Proprio nel momento clou della stagione, a poche giornate dall’ormai quasi certa vittoria dello scudetto e con i quarti di finale di Champions League alle porte, il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è stato fin qui il vero trascinatore dei partenopei insieme al georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Ora, però, arriva per lui un momento decisamente no. L’attaccante ha prima perso la sua maschera protettiva porta fortuna, utilizzata tutto l’anno nonostante non ne abbia più bisogno da tempo proprio per scaramanzia. Poi è arrivata la notizia dall’infermeria: il centravanti è tornato infortunato dalla Nigeria, dove ha giocato con la maglia della sua nazionale.

Osimhen perde la maschera porta fortuna

La maschera protettiva indossata da Osimhen è diventata così iconica da essere replicata a Napoli ad esempio su dolci e costumi di carnevale. L’attaccante è stato costretto a indossarla mesi fa dopo il violento scontro del novembre 2021 con il difensore dell’Inter Milan Skriniar. Per tornare a giocare dopo la frattura scomposta a zigomo e orbita, Osimhen ha indossato la maschera e poi non l’ha più tolta. Recentemente aveva dichiarato: «Non ne ho più bisogno da un po’ ma continuerò a indossarla perché mi porta fortuna e fa parte anche del mio look». Nelle scorse ore la notizia che ha fatto tremare gli scaramantici: tornando a casa dopo il match tra Nigeria e Guinea-Bissau la maschera è sparita.

L’infortunio: Osimhen salta Napoli-Milan

Quasi come un segno del destino, dopo aver perso la maschera porta fortuna Osimhen ha scoperto l’entità del proprio infortunio. L’attaccante nigeriano è rientrato ieri a Napoli ed è stato sottoposto a diversi accertamenti dopo aver accusato un fastidio all’adduttore sinistro. Lo staff medico ha scoperto una lesione distrattiva che lo terrà ai box sicuramente per il big match del prossimo weekend, quando il Napoli affronterà il Milan allo stadio Diego Maradona. Ma la paura dei tifosi e del tecnico Luciano Spalletti è che debba saltare anche altre gare, con alle porte il doppio confronto ancora una volta con i rossoneri, tra andata e ritorno di Champions League.