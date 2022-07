Osho per la prima volta sul palco: “Racconto due anni di vita politica”

“Faccio in un’ora un racconto degli ultimi due anni della nostra vita politica interpretando e leggendo le mie vignette, proiettate alle mie spalle”. Così Osho, al secolo Federico Palmaroli rivela i dettagli sul suo spettacolo che si terrà il prossimo 31 luglio alle ore 21 alla di Roma. Chi segue le sue battute sulla politica e sulla società sui social ora potrà conoscerlo di persona. L’impiegato romano è al suo debutto teatrale, ma con il suo soprannome è diventato una star di Facebook, catturando così l’attenzione dei media nazionali. Infatti, anche la serie Tv in esclusiva RaiPlay Il santone si basa proprio sul suo personaggio nato sulla Rete.

Osho di persona, funzionerà: “Lo spero e lo credo”

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, uno dei protagonisti social della satira sui social risponde in merito al suo spettacolo. Alla domanda se funzionerà l’esordio teatrale, la risposta è immediata: “Lo spero e lo credo”. Osho rivela che, secondo lui, il vero protagonista della politica degli ultimi due anni è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo l’artista dei social, il segreto del suo successo è accostare personaggi della politica con la vita quotidiana. Nel caso di Mattarella, l’ultimo meme lo vedeva impegnato con una caparra per una casa vacanza. Un nuovo personaggio potrebbe essere l’ex grillino Alessandro Di Battista. In ogni caso, l’obiettivo è chiaro: “Spero di essere popolare. Non populista”. Palmaroli ha rivelato che gran parte del suo lavoro si basa sui titoli di giornale scandalistici o con troppa enfasi.

Meme come hobby

Palmaroli ha deciso che non lascerà il suo lavoro di impiegato e che continuerà con il suo personaggio virtuale senza rivelare ulteriori dettagli sulla sua vita privata, come ad esempio dove lavora. Ritiene che i meme siano solo un hobby per lui e che la notorietà potrebbe andar via. Così preferisce mantenere separati i due mondi.