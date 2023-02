Oscar Pistorius potrebbe ottenere la libertà vigilata: «Vorrebbe venire in Italia»

Dieci anni dopo l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, uccisa con quattro colpi di pistola in una villa di Pretoria (Sudafrica), Oscar Pistorius potrebbe uscire dal carcere in libertà vigilata e vorrebbe venire in Italia. L’atleta paralimpico, condannato a 13 anni e 5 mesi, si è sempre definito innocente sostenendo di aver sparato pensando che ci fossero dei ladri in casa.

Oscar Pistorius potrebbe ottenere la libertà vigilata

La rivelazione è giunta dal suo manager Peet Van Zyl, intervistato da Repubblica. «Potrebbe uscire alla fine di questo mese o a marzo. Ha scontato più della metà della pena. Ma dipende da vari fattori e pareri. Condizione essenziale era che lui incontrasse i genitori di Reeva, cosa che ha fatto a giugno. Ha visto solo il padre perché la madre non ha voluto, c’è molta politica dietro a queste decisioni. E una forte opposizione dei gruppi femministi», ha dichiarato l’uomo. Il quale ha aggiunto che Pistorius parla spesso del nostro paese, «dove si è sempre trovato bene», dicendo che vorrebbe farci ritorno: «Dice che ha voglia dell’Italia, è il primo paese che vuole rivedere. Amava molto Gemona, in Friuli, la nostra base di allenamento». Anche se avrà la libertà vigilata, però, non è detto che gli venga ridato il passaporto.

«Gli sono caduti i capelli, è dimagrito»

Il manager ha inoltre raccontato che l’ultima volta che è andato a trovarlo in carcere, l’atleta «aveva strani segni sul corpo, non so se per una rissa, forse qualcuno aveva provato ad ucciderlo». Ha poi spiegato che è anche cambiato fisicamente: «Gli sono caduti i capelli, è molto stempiato e anche dimagrito. E soprattutto fuma, una sigaretta dopo l’altra, nevroticamente. Prima non aveva questa abitudine».

Infine un accenno alla sua nuova occupazione, finita la carriera atletica: ora pulisce i bagni del carcere ma in questi anni si è messo a studiare business administration e settore immobiliare e, una volta fuori, si occuperà di proprietà e di case.