Oscar De Pellegrin, dalle medaglie alle Paralimpiadi a sindaco di Belluno

Trent’otto anni esatti dopo l’incidente che gli ha cambiato la vita, Oscar De Pellegrin diventa il nuovo sindaco di Belluno. Una storia di riscatto e grande forza d’animo, quella del 59enne neo primo cittadino del Comune veneto. Il 14 giugno del 1984, infatti, a soli 21 anni è stato vittima di un gravissimo incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. La disabilità non lo ha mai scoraggiato e dopo un’intensa carriera sportiva come atleta paralimpico, ha vinto le elezioni amministrative della cittadina. Proprio nel giorno dell’anniversario di quell’incidente.

De Pellegrin, l’incidente a 21 anni

Aveva 21 anni Oscar De Pellegrin, nuovo sindaco di Belluno, quando è stato coinvolto in un incidente non da poco. A bordo del suo trattore lavorava sui boschi delle Dolomiti, ma tornando a casa il mezzo si è ribaltato. E lui, scivolato sul terreno in pendenza, è stato travolto dal macchinario. L’evento lo ha costretto sulla sedia a rotelle, ma lui non si è mai preso d’animo. Dopo una lunga e vincente carriera sportiva, infatti, si è dedicato alla politica ed è stato eletto in una lista civica, con il sostegno del centrodestra. Il destino ha voluto che la sua vittoria arrivasse proprio nell’anniversario dell’incidente, il 14 giugno.

La carriera sportiva: 6 medaglie alle paralimpiadi

Dopo l’incidente, Oscar De Pellegrin si è dedicato allo sport e come atleta paralimpico ha partecipato a 6 edizioni dei giochi, vincendo 6 medaglie. «A Barcellona e Atlanta ho fatto tiro a segno, a Sidney, Atene, Pechino e Londra invece mi sono cimentato con il tiro con l’arco e nel 2012 ho chiuso con la medaglia d’oro», ha raccontato a Repubblica, «da quell’incidente la mia vita è cambiata completamente: per me è stato un trampolino di lancio. Ho scoperto una nuova vita, nuove abilità, un modo nuovo di esprimere il mio potenziale. Nella mia seconda vita, dopo i 21 anni, mi sono sempre impegnato nello sport e nel sociale». E ora la politica: «Tante persone hanno riposto fiducia nella mia persona e ora sento una grande responsabilità: non deluderli».