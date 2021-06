Oscar, ma non in citazioni

Si era parlato di lui come possibile candidato a sindaco di Milano per il centrodestra, salvo poi nelle ultime ore fare marcia indietro a causa dell’assenza di dialogo con i leader della coalizione e, secondo molti, delle reticenze sull’iniziativa da parte della famiglia. Di sicuro, Oscar De Montigny, genero di Ennio Doris, 51 anni, dovrà innanzitutto stare più attento quando si cimenta nell’ardito campo delle citazioni.

Era il 2019 e, durante un monologo tenuto al TedX di Cortina, l’attuale presidente di Flowe, digital bank di casa Doris, ha attribuito la paternità della famosa teoria del Butterfly effect a Konrad Lorenz. Un errore abbastanza marchiano, dovuto a un caso di omonimia. La storia secondo cui il battito d’ali di una farfalla in un luogo potrebbe essere la causa di sconvolgimenti dalla parte opposta del pianeta è, infatti, di un altro Lorenz, Edward Norton. Il matematico fu il primo ad applicare complesse capacità di calcolo da poco studiate alla meteorologia. Discorso diverso per Konrad Lorenz, premio Nobel nel 1973, ma per la medicina e la fisiologia. Il motivo? Gli studi sul comportamento delle oche selvatiche.