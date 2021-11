“Oscar cinesi”, vince un documentario sulle proteste a Hong Kong

Revolution of Our Times, dedicato alle proteste a favore della democrazia a Hong Kong, è stato premiato come miglior documentario ai Golden Horse Awards, gli “Oscar” del cinema in lingua cinese. La proclamazione è stata accolta con un lungo applauso e grida di sostegno verso gli abitanti dell’ex colonia britannica da parte del pubblico. Che non si trovava a Pechino o in qualche altra città cinese: i riconoscimenti vengono infatti assegnati a Taipei, capitale di Taiwan, ufficialmente Repubblica di Cina.

Documentario sulle proteste di Hong Kong, le parole del regista

Il documentario Revolution of Our Times è stato diretto da Kiwi Chow, 42anni, originario di Hong Kong. Ed è lì che il cineasta si trovava al momento della premiazione. «Ho pianto molto durante la realizzazione di questo film, tante volte il documentario mi è servito per esprimere la mia rabbia, il mio odio, per affrontare la mia paura e il mio trauma», ha detto con voce rotta dall’emozione il regista in un messaggio preregistrato, dedicando poi il premio ai suoi concittadini. «Spero dia conforto agli abitanti di Hong Kong», ha concluso.



Documentario sulle proteste di Hong Kong, proiettato a sorpresa a Cannes

Le riprese di manifestazioni e sconti con la polizia, girate con camere ad altissima definizione, uso di droni e GoPro, alternate alle testimonianze di partecipanti e commentatori schierati. Il documentario militante Revolution of Our Times ricostruisce le vicende del 2019 a Hong Kong, quando una proposta di legge sull’estradizione di latitanti verso la Cina continentale, considerata una violazione del principio di autonomia giuridica garantita fino al 2047 , ha scatenato una serie di proteste iniziate il 15 marzo. Eventi su larga scala, che hanno coinvolto secondo le stime due milioni di hongkonghesi, sui sei che popolano l’ex colonia britannica. Revolution of Our Times è stato presentato a sorpresa quest’anno al Festival di Cannes, ma solo durante l’ultimo giorno della kermesse, per minimizzare il pericolo di ritorsioni diplomatiche e boicottaggi.