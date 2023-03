Oscar 2023, tutti i vincitori: Everything everywhere all at once miglior film

Si sono tenuti ieri gli Academy Awards 2023, conosciuti più comunemente come Oscar 2023. A trionfare con numerosi premi nella varie categorie il film Everything everywhere all at once, che è anche miglior film dell’anno. Oscar come migliori attori protagonisti a Brendan Fraser e Michelle Yeoh.

Oscar 2023: tutti i vincitori

Everything everywhere all at once, diretto dai fratelli Daniels, conquista 7 statuette tra cui miglior film, miglior regia, migliore attrice e migliori non protagonisti su 11 candidature. A spezzare il monopolio di questo film Brendan Fraser, che conquista il premio come miglior attore protagonista per la sua toccante interpretazione in The Whale di Darren Aranovsky.

Molto bene anche per Niente di nuovo sul fronte occidentale, tratto dal celebre romanzo di Erich Maria Remarque e vincitore di quattro statuette: miglior film straniero, miglior fotografia, miglior scenografia e migliore colonna sonora. Pinocchio di Guillermo Del Toro è invece il miglior film d’animazione.

Rimasti a bocca asciutta grandi film e nomi di Hollywood. Avatar: la Via dell’Acqua conquista un Oscar solo per gli effetti speciali, mentre Top Gun: Maverick non si porta a casa nulla. Il premio per miglior canzone originale va a Naatu Naatu, protagonista del film indiano RRR. Nessun premio per Banshee of Inisherin – Gli spiriti dell’isola, nonostante le sue nove candidature. Delusione anche per Steven Spielberg, che non conquista nulla con il suo The Fabelmans.

Everything everywhere all at once miglior film

Everything everywhere all at once è un film che mixa al suo interno avventura, azione, fantascienza e dramma familiare con tematiche Lgbt, comedy e romance. Un film, che ha come protagonista una donna cinese emigrata in America, ambientato in un multiverso e allo stesso tempo avvolgente, isterico, divertente e romantico. La pellicola racconta una storia passando per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell’essenza. Un vero trionfo per gli attori asiatici: mai nella storia dell’Academy infatti, due di loro avevano vinto nello stesso anno.

Questa la trama del film: Evelyn Wang (Michelle Yeoh), la protagonista, gestisce una piccola lavanderia a gettoni e ha una figlia adolescente, un padre ormai molto vecchio e un matrimonio agli sgoccioli. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in un turbinio colorato: un’avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema prima d’ora. La donna dovrà salvare il destino degli universi attingendo al suo coraggio per sconfiggere un nemico inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.