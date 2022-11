Gli Oscar 2023 saranno presentati da Jimmy Kimmel: «Onore ma anche trappola»

«Essere invitati a presentare gli Oscar per la terza volta è un grande onore o una trappola. In ogni caso, sono grato all’Academy per esersi rivolti a me così velocemente dopo che tutti gli altri hanno detto di no». Così Jimmy Kimmel ha accolto la notizia che sarà il nuovo presentatore degli Oscar 2023. La scelta è arrivata con la dichiarazione congiunta dei produttori. «Siamo super entusiasti di portare Jimmy a segnare la sua tripletta su questo palcoscenico globale. Sappiamo che sarà divertente e pronto a tutto» avevano detto Weiss e Kirshner e così sarà.

Oscar 2023, il conduttore sarà Jimmy Kimmel

«Jimmy è il presentatore perfetto per aiutarci a introdurre gli incredibili artisti e film della nostra 95° edizione degli Oscar. Il suo amore per i film, l’esperienza televisiva in diretta e la capacità di connettersi con il nostro pubblico globale creeranno un’esperienza indimenticabile per i nostri milioni di spettatori in tutto il mondo». È l’endorsement che ha ricevuto Kimmel anche dal CEO dell’Academy Bill Kramer e la presidente Janet Yang.

Erano passati 5 anni dall’ultima volta. Con il nome del presentatore, sono arrivate anche le date. Le nomination degli Oscar 2023 si svolgeranno il prossimo 24 gennaio, mentre la premiazione ufficiale sarà il 12 marzo. La location sarà il Dolby Theatre di Hollywood, mentre la diretta sarà in 200 Paesi del mondo. Kimmel rappresenta anche la volontà di scacciare il ricordo dell’episodio dello schiaffo di Will Smith al comico Chris Rock.

Tutto quello che sappiamo sul ruolo di Jimmy Kimmel

Jimmy è noto non solo per gli Oscar, ma anche per essere dal 2003 il conduttore e il produttore della nota trasmissione della ABC Jimmy Kimmel Live!. È molto amato dal pubblico e ha anche una vasta esperienza negli eventi di questo tipo. Infatti, ha partecipato come conduttore anche agli Emmy Award nel 2012 e nel 2016 e agli Academy Award nel 2017 e nel 2018.

Il conduttore comico e cattolico di Brooklyn ha iniziato la sua carriera in radio ed è approdato in televisione nel 1997, con Comedy Central.