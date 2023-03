Oscar 2023 in diretta su Tv8: orario, red carpet e nomination

Tutto pronto per l’evento più glamour dell’anno. Nella notte italiana fra 12 e 13 marzo si terrà infatti al Dolby Theatre di Los Angeles la cerimonia dei 95esimi premi Oscar, i riconoscimenti più importanti del cinema mondiale. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Cinema e in chiaro su Tv8 a partire dalle 23.15 per non perdersi neppure un istante, dal red carpet con l’arrivo delle star fino all’assegnazione delle statuette. Presentatore ufficiale dell’evento sarà Jimmy Kimmel, già conduttore di uno dei più celebri late show. Grande attesa inoltre per l’esibizione di Lenny Kravitz e per l’arrivo di Rihanna, che canterà la sua soundtrack di Black Panther. In totale 40 attori e attrici di fama mondiale, come Harrison Ford e Glenn Close, consegneranno i trofei. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8 o tramite l’app SkyGo.

Oscar 2023, tutto quello che bisogna sapere sulla notte più glamour di Hollywood

Dalle ore 23.15 sarà possibile ammirare i look più belli delle star, per cui i migliori designer del mondo si accaparrano la personale vittoria di stile. Sfileranno tutti i candidati per le varie categorie, oltre a familiari e ospiti della musica e del cinema. La premiazione partirà intorno all’1 italiana con l’assegnazione delle prime statuette. Alla conduzione Jimmy Kimmel, per la terza volta host della serata, che proverà a evitare quanto più possibile imprevisti come la vicenda fra Will Smith e Chris Rock dello scorso anno. Man mano che la serata proseguirà, numerosi interpreti saliranno sul palco per un intervento e per consegnare, al suono di «And the Oscar goes to…» i vari riconoscimenti. Annunciata la presenza di Harrison Ford, Glenn Close, Jennifer Connelly, Cara Delevigne, Ariana DeBose e Hugh Grant. E ancora, ci saranno Samuel L. Jackson, Michael B. Jordan, Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Emily Blunt, John Travolta e tanti altri.

Meet your third slate of presenters for the 95th Oscars. Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/pn1RpeJbS1 — The Academy (@TheAcademy) March 9, 2023

Assente agli Oscar 2023 invece Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino, come già lo scorso anno, non apparirà con un suo personale discorso per volontà dell’Academy. Immancabili invece gli ospiti musicali. Fresca del Super Bowl HalfTime Show, Rihanna sarà sul palco per cantare la sua Lift me Up, soundtrack di Black Panther: Wakanda Forever. Lenny Kravitz sarà protagonista dell’In Memoriam, momento dedicato agli attori scomparsi negli ultimi 12 mesi. Il frontman dei Talking Heads canterà poi This Is Live, colonna sonora del grande favorito Everything, Everywhere, All at Once, mentre Rahul Sipligunj e Kaala Bhairav canteranno Naatu Naatu, vincitrice del Golden Globes per RRR. Assente a sorpresa Lady Gaga, impegnata sul set di Joker: Folie a Deux, candidata con Hold My Hand per Top Gun: Maverick. Diane Warren salirà poi sul palco con Sofia Carson per esibirsi sulle note di Applause dal film Tell It Like a Woman.

Miglior Film e attori protagonisti, le nomination più attese della cerimonia

Sebbene la premiazione degli Oscar inizierà intorno all’1 italiana, per scoprire i premi più ambiti bisognerà attendere notte inoltrata. Non prima delle 4 del mattino infatti si scopriranno gli interpreti maschili e femminili sul tetto di Hollywood. Fra gli uomini hanno ricevuto la nomination Brendan Fraser per The Whale, Austin Butler per Elvis, Bill Nighy per Living, Paul Mescal per Aftersun e Colin Farrel, protagonista de Gli spiriti dell’isola. Fra le donne hanno brillato Cate Blanchett, grande favorita con Tàr, ma anche Ana De Armas con il discusso Blonde. Nomination anche per Andrea Riseborough, mina vagante con To Leslie, Michelle Williams per The Fabelmans e Michelle Yeoh con Everything, Everywhere, All at Once.

Infine, grande chiusura con l’annuncio del miglior film della stagione. Occhi puntati su Niente di nuovo sul fronte occidentale, favorito anche come pellicola straniera. Se la vedrà con Elvis, il già citato film Netflix con Michelle Yeoh e Avatar – La via dell’acqua. Nomination anche per Top Gun: Maverick, di recente nella bufera per sospetti finanziamenti russi, e la Palma d’Oro a Cannes Triangle of Sandness. Chiudono Gli spiriti dell’isola, Women Talking, The Fabelmans di Steven Spielberg e Tàr. L’Italia sarà presente soltanto fra i cortometraggi con Le Pupille di Alice Rohrwacher.