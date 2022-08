Oscar 2023, Chris Rock rifiuta la conduzione

Gli Oscar 2023 si terranno il 12 marzo prossimo ma si comincia già a parlare di chi condurrà la manifestazione più attesa del mondo del cinema. Il nome, finora, è stato uno solo: Chris Rock. Ma il celebre comico, reso ancora più famoso dallo schiaffo rimediato in diretta globale ad opera di Will Smith dopo la battuta quantomeno infelice sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith, ha ufficialmente rifiutato la conduzione. E il no del comico ha proprio nello schiaffo le sue radici: «Sarebbe come tornare sulla scena del crimine», ha detto durante uno spettacolo in Arizona.

Chris Rock dice no agli Oscar 2023

Lo spettacolo di qualche giorno fa all’Arizona Financial Theatre di Phoenix ha sancito l’auto-esclusione di Chris Rock dalla corsa alla conduzione. Il comico ha scherzato durante lo show e ha parlato proprio dell’indiscrezione, dicendo che tornare su quel palco sarebbe stato come «tornare sulla scena di un crimine». Con il suo solito sarcasmo ha paragonato la vicenda all’omicidio della moglie di O.J. Simpson, che aveva dimenticato degli occhiali in un ristorante prima di essere uccisa. Poi ha scherzato anche su Will Smith e sull’ormai celebre schiaffo, parlando dell’esperienza del premio Oscar in Alì, in cui ha interpretato il celebre pugile. Intanto dall’Academy non arrivano né conferme né smentite.

Le parole di Will Smith

Sulla vicenda dello schiaffo è tornato a parlare, seriamente, anche Will Smith. Mentre Chris Rock non commenta mai l’accaduto se non nei propri spettacoli, scherzando, Smith ha utilizzato Youtube per scusarsi ancora. Ha spiegato di aver «contattato Chris» ma che il comico ha risposto di non essere «pronto a parlare e quando lo sarà, lo contatterà. Quindi ti dirò, Chris, mi scuso con te. Il mio comportamento è stato inaccettabile». L’attore ha proseguito scusandosi anche con la madre di Chris Rock: «Ho visto una sua intervista… Questa è una delle cose di cui in quel momento non mi rendevo conto. Non stavo pensando a quante persone avevo ferito in quel momento. Quindi voglio scusarmi con la madre di Chris. Voglio scusarmi con la famiglia di Chris. In particolare Tony Rock. Abbiamo avuto un ottimo rapporto. Tony Rock era il mio grande amico. E questo probabilmente è irreparabile».