Gli snobbati di Hollywood

L’Academy ha diramato le nomination ai premi Oscar, la cui cerimonia si terrà il prossimo 27 marzo. Come da copione non mancano le sorprese, accompagnate dalle critiche di rito. Grandi assenti Lady Gaga per House of Gucci e Leonardo DiCaprio per Don’t Look Up, entrambi fuori dalle candidature per le migliori performance protagoniste. La critica storce il naso anche per la mancata nomination a Denis Villeneuve come “Miglior regista” per Dune, comunque presente nella corsa al “Miglior Film”. Se qui si parla di casi isolati, ci sono però alcuni progetti completamente ignorati dall’Academy tanto da non trovare posto in nessuna categoria. È il caso di The French Dispatch di Wes Anderson o The Harder They Fall, uno dei prodotti di punta di Netflix. Ecco i dieci casi più eclatanti tra quelli selezionati da Variety.

LEGGI ANCHE: Razzie Awards, chi ha vinto gli Oscar che premiano i peggiori film

Oscar 2022, i migliori film che non hanno ottenuto nomination

1. The French Dispatch, il cast stellare snobbato dagli Oscar

È il decimo film di Wes Anderson, ma solo il secondo dopo Il treno per il Darjeeling a non ricevere nemmeno una nomination agli Oscar. The French Dispatch, uscito a novembre in Italia, aveva ricevuto il plauso della critica mondiale per costumi e fotografia, ma non ha saputo convincere l’Academy. «Lo zibaldone di Anderson è talmente intriso di personaggi che è quasi troppo da vedere in una volta sola, dando il meglio di sé dopo più rewatch», ha scritto Variety. La storia, un omaggio al giornalismo, racconta tre vicende distinte pubblicate sul giornale parigino French Dispatch per onorare la memoria del defunto direttore. Nel cast Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Willem Dafoe e Tilda Swinton.

2. Il collezionista di carte, vendetta nel mondo del poker

Oscar Isaac, Tye Sheridan e Willem Dafoe sono protagonisti de Il collezionista di carte, ultimo lavoro di Paul Schrader. Il regista, che nel curriculum vanta Taxi Driver e Toro scatenato, è stato escluso nonostante una sceneggiatura potente e, secondo Variety, un’interpretazione d’alto livello di Isaac. La trama ruota attorno a un veterano dell’esercito amante del poker. A sconvolgere la sua vita ci pensa Cirk, un giovane alla ricerca di aiuto per vendicarsi di un torto subito dal suo colonnello. Variety scrive di un «thriller inebriante e capace di integrare finzione e attualità entrando nel cuore della psiche».

3. The Harder They Fall, la delusione di Netflix

Sebbene abbia dominato le nomination con Il potere del cane, Netflix può recriminare per l’assenza di un altro dei suoi prodotti di punta. Del tutto assente infatti The Harder They Fall, western di Jeymes Samuel con Idris Elba, Regina King e Zazie Beetz. Il film racconta la storia di Nat Love, un fuorilegge realmente esistito che, dopo aver saputo che il suo acerrimo nemico è ancora vivo, riunisce la sua banda per eliminarlo. Variety riassume il progetto parlando di «un cast fantastico nei panni dei fuorilegge più famosi (ma poco rappresentati) che abbiano mai cavalcato nel West».

4. Sir Gawain e il Cavaliere Verde, niente gloria per l’erede di Artù

Inizialmente previsto per il cinema, Sir Gawain e il Cavaliere Verde è stato dirottato su Amazon Prime Video a causa delle restrizione anti-Covid. Il film di David Lowery riporta sul grande schermo il mito di Re Artù focalizzandosi sul nipote, il giovane Gawain. Valoroso, ma testardo, il ragazzo parte per l’eroica missione di sconfiggere il temibile cavaliere verde, misterioso gigante dalla pelle color smeraldo. Tra fantasmi e mostri, il giovane troverà più se stesso che la gloria eterna. Nel cast anche l’attrice premio Oscar Alicia Vikander.

5. Jockey, il miglior film del 2021 per Variety

Secondo Variety, Jockey rappresenta il miglior film del 2021 grazie all’interpretazione fenomenale di Clifton Collins Jr. Invece non solo è rimasto escluso per la categoria più importante, ma è stato del tutto snobbato dall’Academy dei premi Oscar. La storia segue le vicende di un fantino, pronto a vincere ancora una volta il campionato. Un giorno però, prima della gara più importante della stagione, giunge un nuovo concorrente che afferma di essere suo figlio. Nel cast, oltre agli attori, ci sono anche alcuni fantini professionisti che con il loro contributo hanno conferito maggior credibilità alla scenografia e alla narrazione.

6. Titane, la Palma d’Oro snobbata dagli Oscar

Escluso dalla corsa agli Oscar, Titane ha già fatto la storia. Julia Ducournau è infatti divenuta la seconda regista donna nella storia a vincere la Palma d’oro al Festival di Cannes. Sperava di seguire lo stesso percorso di Bong Joon Ho che, con il suo Parasite, qualche anno fa dominò sia in Francia sia negli Stati Uniti, ma il giudizio americano è stato ben differente. Il film segue la storia di un uomo che vive per 10 anni nel dolore per aver perduto il figlio. Un giorno un ragazzo afferma di essere il ragazzo scomparso e l’uomo, in preda alla gioia, lo porta a casa con sé. In città però una serie di omicidi scuote la comunità e Alexia, ballerina che si esibisce nei motor show, sembra essere la prossima vittima.

7. Sull’isola di Bergman, la meta-narrazione che omaggia Bergman

Meta-narrazione protagonista di Sull’isola di Bergman, ultimo lavoro della regista Mia Hansen-Løve (al suo esordio con un film in inglese) che per Variety meritava una candidatura come “Miglior film”. La storia racconta le vicende di una cineasta che lotta quotidianamente per uscire dall’ombra del marito, anch’egli figura di spicco dietro la macchina da presa. Tutto cambia quando i due si trasferiscono sull’isola di Fårö, celebre per essere stata residenza del regista Ingmar Bergman. Protagonista del film è Mia Wasikowska, salita alla ribalta per aver interpretato la protagonista di Alice in Wonderland di Tim Burton.

8. C’mon C’mon, niente bis agli Oscar per Joaquin Phoenix

Niente bis per Joaquin Phoenix. L’interprete di Joker che vinse nel 2020 il premio come “Miglior attore protagonista” è uno dei grandi assenti dell’edizione. Il suo Johnny di C’mon C’mon, ultimo film di Mike Millis, non gli ha conferito la nomination nonostante le ottime aspettative. «Si tratta di un profondo dramma carico di straordinari dettagli», ha scritto Variety nel recensire il film. La trama segue le vicende di un giornalista noto per i documentari trasmessi in radio. Un giorno intraprende un viaggio in giro per l’America assieme al nipote Jesse, affetto da disturbi mentali, stringendo un legame indissolubile.

9. Memoria,Tilda Swinton fra le strade di Bogotà

Al pari di Titane, anche Memoria di Apichatpong Weerasethakul ha dominato a Cannes ma non ha convinto la giuria degli Oscar. Vincitore del premio della critica in Francia, il film colombiano vanta nel cast un’ottima interpretazione di Tilda Swinton. L’attrice veste i panni di Jessica, una donna che si sveglia nel cuore della notte per un forte boato. Incapace di dormire, inizia ad attraversare gli intricati vicoli di Bogotà alla ricerca dell’origine del rumore che non riesce a togliersi dalla testa.

10. Pig, la miglior performance di Nicolas Cage

Nicolas Cage ha ricevuto, come ricorda Variety, le migliori recensioni della sua carriera per Pig, film in cui recita sotto la direzione di Michael Sarnoski. L’attore interpreta qui un solitario cacciatore di tartufi dell’Oregon che parte alla disperata ricerca del suo maiale, misteriosamente scomparso. Giunge così a Portland, città in cui si trova però costretto ad affrontare il suo difficile passato. «Cage è fra gli attori più dotati e senza paura del cinema contemporaneo», ha scritto Variety. «Pig è una rivelazione, una vetrina della genialità del suo interprete».