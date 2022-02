Oscar 2022, come cambia il regolamento: 8 premi consegnati fuori dalla diretta

La cerimonia degli Academy Awards 2022 si avvicina sempre più e fioccano, ogni giorno, nuovi dettagli e novità. L’assegnazione degli Oscar cambia modalità e lo show sarà sempre più televisivo. L’annuncio da parte degli organizzatori sa di piccola rivoluzione: 8 categorie su 23 non saranno premiate in diretta. L’Academy, infatti, vuole rendere lo spettacolo sempre più in linea con le esigenze della diffusione televisive più che mantenere il vecchio formato da show teatrale e così al posto di premiazioni e parole dal vivo ci saranno clip e video di varia lunghezza.

Le otto categorie coinvolte

Delle 23 categorie totali ne sono state scelte 8. Ci sono premi tecnici come quello per miglior montaggio, trucco e acconciature, colonna sonora, scenografia e sonoro. Poi altre che invece riguardano i cortometraggi: il migliore assoluto, il miglior documentario e il miglior corto animato. Semplicemente la statuetta verrà consegnata fuori dalla cerimonia in diretta, durante la quale invece saranno mostrate le clip della consegna, i discorsi e immagini delle pellicole vincenti. Inizialmente si era pensato a un tentativo di sfoltire la sala per esigenze di protocollo anti-Covid, ma non è così.

David Rubin: «Scelta nell’interesse futuro dello show»

All’interno dei vertici dell’Academy si era già parlato dell’ipotesi nel 2019, ma era stata scartata. Alcuni premi onorari, in realtà, vengono già consegnati da qualche anno prima della diretta stessa. David Rubin, presidente della fondazione che cura i premi Oscar, spiega che «è stato evidente che avevamo bisogno di prendere qualche decisione circa la diretta che fosse nel migliore interesse del futuro del nostro show e della nostra organizzazione». Il motivo? Più tempo per comicità, clip ed esibizioni: «Ci rendiamo conto che questo genere di cambianti può generare preoccupazione circa la parità di trattamento, e vi chiediamo di comprendere che il nostro obiettivo è stato quello di trovare un equilibrio in cui nominati, vincitori, membri e spettatori potessero avere un’esperienza appagante dallo show».