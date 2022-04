Oscar 2022, la polizia era pronta ad arrestare Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock

La vicenda dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Academy Awards continua a tenere banco. Ogni giorno escono nuove indiscrezioni su quanto successo, non solo sul palco ma anche e soprattutto dietro le quinte. L’ultima rivelazione è stata concessa da Will Packer, produttore dello show, in un’intervista al programma Good Morning America sul celebre canale Abc: la polizia di Los Angeles sarebbe stata a un passo dall’arrestare Smith. A fermarli è stato proprio Rock, che non ha voluto sporgere denuncia.

La polizia a Chris Rock: «Siamo pronti a prenderlo»

Un retroscena importante, quello svelato da Will Packer. Dietro le quinte del Dolby Theatre di Los Angeles la polizia avrebbe atteso la fine dello show per arrestare Will Smith. Ma prima il dialogo con l’altro protagonista della vicenda, Chris Rock. Il comico avrebbe fermato gli agenti, che invece gli dicevano di essere «preparati, pronti a prenderlo in questo momento. Puoi sporgere denuncia. Possiamo arrestarlo». Rock, però, non ha avuto alcun dubbio sul non presentare la denuncia: «No, sto bene».

Will Smith a colloquio con l’Academy

La vicenda ha rischiato di deflagrare ulteriormente, ma è stato lo stesso Chris Rock a gettare acqua sul fuoco. A Will Smith era stato anche chiesto di andare via e lasciare il teatro, ma l’attore si sarebbe rifiutato. Adesso è in corso un provvedimento disciplinare per la violazione degli standard di condotta. Il vincitore del premio Oscar come miglior attore protagonista per il film Una famiglia vincente – King Richard, rischia secondo alcune indiscrezioni di essere sospeso e di perdere la statuetta.

I vertici dell’Academy: «Decisione in alcune settimane»

La Cnn ha rivelato che in una lettera firmata dai vertici dell’Academy, scritta dal presidente e dall’ad David Rubin e Dawn Hudson, si parla di un comportamento che ha «sconvolto e indignato». Adesso all’interno del documento si parla di «determinazione» per arrivare ad «azioni appropriate». Una decisione che potrebbe «richiedere alcune settimane», e che sembra potrebbe arrivare durante la riunione annuale che l’istituzione svolge dopo la cerimonia degli Oscar.