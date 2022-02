Oscar 2022: obbligo di vaccino per candidati e ospiti, non per conduttori e performer

Obbligo di vaccino anti Covid, ma non per tutti, in vista degli Academy Awards 2022. Alla cerimonia di premiazione dei famosi Oscar, a cui parteciperà anche l’Italia con tre diversi esponenti, sarà richiesto il vaccino, ma soltanto a chi ha ricevuto le candidature e agli ospiti speciali che parteciperanno alla serata. Non dovranno essere necessariamente vaccinati, invece, né chi si esibirà né i presentatori della cerimonia. Una scelta che ha fatto indignare il magazine statunitense Variety, che per primo ha diffuso la notizia e che parla di obbligo «per la maggior parte, ma non per tutti, presso il Dolby Theatre».

Il protocollo degli Academy Awards

Secondo quanto riporta Variety, in parte anticipato dal New York Times, sarà richiesto l’obbligo vaccinale contro il Covid soltanto a candidati e ospiti. E, come se non bastasse, tutti i membri di questo lungo elenco di star e personaggi del cinema internazionale, non solo dovranno essere vaccinati ma dovranno dimostrare di essere negativi almeno a due tamponi differenti. Un protocollo rigido e diverso rispetto a quello riservato a chi si esibisce e, soprattutto, ai presentatori. Questi, infatti, saranno soltanto «rigorosamente testati», svela il magazine, senza specificare la quantità di test che gli saranno riservati prima dell’ingresso sul palco del Dolby Theatre.

Il dietrofront degli organizzatori: sì all’obbligo dopo il no del 9 febbraio

Soltanto lo scorso 9 febbraio, però, gli stessi organizzatori degli Academy Awards si erano espressi sulla vicenda, a causa delle indiscrezioni che circolavano nell’ambiente ormai da settimane. Era stato un secco «no» all’obbligo vaccinale, ora rivisto forse a causa dei tanti presenti all’interno del teatro: circa 2.500 persone, solo tra candidati e ospiti, tutti in platea. Restano fuori dalla norma le tre conduttrici della 94esima edizione: Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Variety spiega che il motivo sarebbe da ricercare nell’accordo stretto tra sindacati e Alliance of Motion Picture and Television Producers secondo cui le società di produzione possono imporre le vaccinazioni per cast e troupe che lavorano con gli attori, ma non sarebbe un requisito. E come tale, non potrebbe essere richiesto neanche a chi conduce o si esibisce sul palco.

Academy Awards 2022: Italia presente con Sorrentino, Cantini Parrini e Casarosa

Alla cerimonia degli Academy Awards ci sarà anche l’Italia. Tre le candidature che riguardano da vicino il nostro Paese. Su tutte spicca quella di È stata la mano di Dio, inserito nella cinquina di pellicole candidate a Miglior film straniero. Il regista Paolo Sorrentino, però, non sarà solo. In nomination ci sono anche altri due italiani: Massimo Cantini Parrini ed Enrico Casarosa. Il primo proverà a conquistare la statuetta come migliori costumi per il film Cyrano, il secondo quella riservata ai film d’animazione, con il suo Luca.