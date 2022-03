Oscar 2022, Jim Carrey sulla lite Smith-Rock: «Avrei fatto causa per 200 milioni»

La notte degli Academy Awards ha lasciato pesanti strascichi su Chris Rock e soprattutto Will Smith, dopo la vicenda del ceffone in diretta, legato a stretto giro alle battute del comico alla moglie dell’attore. Il neo premio Oscar, miglior attore protagonista grazie alla sua interpretazione in King Richard, ha diviso il mondo. C’è chi lo difende, per aver difeso la moglie Jada dopo la battuta quantomeno spiacevole di Rock sui suoi capelli rasati – a causa di una forma di alopecia. E c’è chi lo attacca pesantemente. Tra i tanti spunta anche un altro attore celebre, Jim Carrey, che ha voluto dire la sua e si è definito «disgustato dalla standing ovation».

Jim Carrey: «Io avrei fatto causa per 200 milioni»

Un Jim Carrey particolarmente polemico con tutti, compresi gli spettatori in sala. La notte degli Oscar continua a generare polemiche e il gesto di Will Smith è uno dei temi centrali degli ultimi giorni. «Sono disgustato dalla standing ovation», ha raccontato l’attore comico, celebre per film come The Mask o Una settimana da Dio, durante un’intervista alla Cbs. «Ho provato la sensazione che Hollywood abbia perso in massa la spina dorsale. Ho pensato fosse un chiaro segnale che non siamo più il club cool della situazione». Poi l’attacco diretto a Smith: «Avrebbe dovuto essere accompagnato fuori dalla sala. Io avrei annunciato questa mattina che stavo facendo causa a Will Smith per 200 milioni di dollari».

Jim Carrey parla di egoismo e frustrazione

Non è finita, perché Jim Carrey insiste. «Quel video esisterà per sempre. Sarà ovunque. Quell’insulto continuerà davvero a lungo. Puoi urlare la tua disapprovazione dal pubblico, mostrare il tuo dissenso, dire qualcosa su Twitter. Non hai il diritto di salire sul palco e prendere a sberle qualcuno in faccia perché ha pronunciato delle parole». L’attore spiega di non avere nulla «contro Will Smith», spiegando di augurargli il meglio per superare la frustrazione che si porta dentro. Infine un passaggio sull’egoismo: «Le persone lavorano duramente per arrivare in quel posto e avere quel momento sotto i riflettori per avere il premio per il lavoro che hanno compiuto così duramente. Si deve affrontare molto quando si è nominati agli Oscar ed è stato davvero egoista rovinare quel momento a tutti».