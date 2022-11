Ortona, operaio morto a 41 anni: è stato colpito dal gancio di una gru

Il colpo dal gancio della gru, poi dalle fasce dell’imbracatura e, infine, i colpi dal materiale in caduta e lo sbalzo in acqua. È quanto avvenuto a Ortona – in provincia di Chieti – dove un operaio è morto in seguito a un incidente sul lavoro. Il 41enne, di nazionalità filippina, avrebbe avuto un primo colpo dal gancio della gru mentre stava lavorando sul pontone della Micoperi. Secondo la capitaneria di porto, l’incidente è avvenuto a bordo della Micourier 2. La nave era ormeggiata nel porto di ortona in quel momento.

Ortona, grave incidente sul lavoro: muore operaio 41enne

L’uomo sarebbe stato intento al trasbordo di carico, ma il cedimento dell’imbracatura avrebbe causato la caduta dei materiali. L’uomo, dopo i colpi ricevuti, sarebbe caduto in mare. I marittimi lo hanno salvato ed è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al Pronto Soccorso all’arrivo del 118. Purtroppo, però, una volta raggiunta la destinazione, il 41enne è spirato per via delle conseguenze delle lesioni riportate. Le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente sono state affidate dalla procura di Chieti alla Capitaneria di porto di Ortona e al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl.

L’area è stata messa sotto sequestro, mentre sono state informate anche le autorità filippine.

Le dinamiche dell’incidente

«Il marittimo è stato violentemente colpito alla testa dalle fasce dell’imbragatura e dal materiale caduto, ed è successivamente stato sbalzato in acqua. Recuperato dall’acqua direttamente dai suoi colleghi, era ancora in vita all’arrivo del 118: il trasferimento verso il pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, effettuato in elicottero, lasciava qualche barlume di speranza» ha spiegato la Guardia Costiera in una nota.

«Purtroppo però alle 11.30 circa è arrivata la notizia del suo decesso. Sul posto si è recato il personale della Capitaneria di Porto di Ortona e del servizio SPSAL della ASL, cui il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Chieti ha delegato le indagini volte a ricostruire cause e responsabilità, disponendo altresì il sequestro dell’area e delle dotazioni di bordo presenti nello spazio dell’infortunio» si legge nella nota.