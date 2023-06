Orso si aggira in centro ad Arco, il sindaco: «Centinaia di chiamate di cittadini allarmati»

Panico ad Arco, in provincia di Trento, un orso è stato visto da centinaia di abitanti che hanno subito allarmato il sindaco. Sono state centinaia le segnalazioni da parte dei residenti che hanno cercato di tutelarsi e allertare le autorità per fermare l’animale in libertà.

orso avvistato stamani nelle campagne di Arco (TN) zona Vigne pic.twitter.com/cPfz8ZHN2H — giorgioG🇮🇹💤#no_correlation (@gal_gio) June 13, 2023

L’orso che si è aggirato per le strade di Arco

L’animale è stato avvistato tra le 5 e le 6 del mattino per le vie del centro di Arco tra gli sguardi impauriti di chi già usciva di casa per andare al lavoro o per fare una passeggiata in tranquillità. L’orso è sceso dal monte Stivo dove la presenza è stata più volte verificata. Il sindaco di Arco, Alessandro Betta, ha ricevuto centinaia di telefonate allarmate sin dalle prime ore del mattino dai suoi concittadini, che hanno girato con il cellulare le immagini dell’orso mentre correva in via Venezia, via che porta all’ospedale ed è adiacente a via Santa Caterina, per poi svoltare a sinistra in via Cerere dove un uomo, vedendo l’orso, fugge via velocemente. I cellulari lo hanno filmato anche nelle frazioni di Vigne e di Varignano. Quando gli agenti della Forestale sono arrivati sul posto di avvistamento per effettuare i rilievi, dell’animale si erano già perse le tracce. Stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di un esemplare in fuga e spaventato. Il residente che lo ha visto a pochi metri di distanza lo ha descritto come spaventato e in cerca di vie di fuga. Il sindaco Betta commenta: «Un episodio che è una nuova conferma di come il progetto di reintroduzione degli orsi in Trentino vada rivisto sotto un profilo tecnico e scientifico».

Recentemente un evento simile è accaduto anche a Cavizzana

Altro episodio recente è stato segnalato sabato sera, 10 giugno, a Cavizzana in Val di Sole, dove il 19enne Leonardo e la mamma Gilda si sono trovati faccia e faccia con l’orso nel giardino della loro casa.