Orsini aggiusta il tiro: «Hitler fu il principale responsabile della Seconda guerra mondiale»

Ormai sembra impossibile che una dichiarazione di Alessandro Orsini non faccia discutere. E l’ultima, arrivata durante il programma Accordi&Disaccordi su Nove, nel corso di una puntata dedicata alle sorti del conflitto in Ucraina, ha fatto discutere parecchio. Il professore della Luiss ha affermato che Adolf Hitler, quando invase la Polonia, «non aveva intenzione di far scoppiare la Seconda guerra mondiale», ma che il conflitto ebbe origine da un effetto domino nato dalle alleanze tra i vari Paesi d’Europa. Questa frase è stata contestata da molti sul web e non solo: Orsini è tornato sulla questione, aggiustando il tiro.

Frase choc su Hitler, la spiegazione di Orsini

«Nel mio intervento ad accordi e disaccordi su Canale 9 non ho minimamente toccato la questione della responsabilità della Seconda guerra mondiale. Ben diversamente, mi sono interrogato sui meccanismi che hanno innescato quell’immane tragedia», ha scritto Orsini su Facebook. «Per poter comprendere il senso di questa mia affermazione, occorre (saper) distinguere due domande diverse. La prima domanda, di cui non mi sono occupato ad accordi e disaccordi, è: “Chi è il responsabile della seconda guerra mondiale?”. Nella mia prospettiva, Hitler è stato il principale responsabile della seconda guerra mondiale. La seconda domanda è: “Attraverso quali meccanismi e reazioni a catena ha avuto inizio la seconda guerra mondiale?”. È soltanto questa la domanda che ho affrontato ad accordi e disaccordi e faccio notare che nessuno ha smentito ciò che ho detto su Hitler».

«Essendo io un pacifista, essendo i miei valori quelli del pacifismo, è normale che io sia un esperto nello studio dei meccanismi che innescano la violenza politica, sia essa il terrorismo o l’avvio di una guerra. Se, infatti, un pacifista comprende i meccanismi di innesco delle guerre passate, allora forse può indicare come evitare di commettere gli stessi errori in Ucraina». Orsini ha poi chiosato così: «Generalmente amo chi mi odia. In questo caso, più che di amore, parlerei di compassione. Provo una certa compassione per i miei odiatori. Soprattutto per il direttore di Repubblica e del Corriere della Sera».

Orsini, la Luiss non rinnova l’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale

Intanto, «l’accordo di collaborazione con Eni per la realizzazione dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale, affidato al Professor Alessandro Orsini, è giunto a scadenza da circa due mesi e non sarà rinnovato». Lo ha reso noto la Luiss. «Per questa ragione, i canali di comunicazione dell’Osservatorio, incluso il sito internet “Sicurezza internazionale”, da oggi non sono più attivi».