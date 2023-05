Orsa Jj4, il Tar sospende di nuovo l’abbattimento emanato da Fugatti

Questo abbattimento non s’ha da fare. Con queste parole, in qualche modo, si potrebbe descrivere quello che in queste ore sta succedendo in Trentino, dove il Tar ha sospeso per la seconda volta la decisione del presidente di Regione Maurizio Fugatti rispetto all’uccisione di Jj4, l’orsa che lo scorso 5 aprile ha attaccato e ucciso il giovane runner Andrea Papi.

Il Tar sospende l’abbattimento di Jj4: accolto il ricorso delle associazioni animaliste

Sebbene il governatore fosse tornato all’attacco nei giorni scorsi ordinando di abbattere il plantigrado, alla fine la meglio ce l’hanno avuta Enpa, Leidaa e Oipa. Opponendosi al decreto del presidente di Regione, le organizzazioni animaliste sono riuscite a salvare ancora una volta la vita all’animale, il cui destino sembrava essere fino a pochi giorni fa già segnato. Il Tar ha accolto anche il ricorso di Leal, che ha dichiarato: «Il decreto n.10 emesso in data 27 aprile dal presidente Fugatti, con il quale viene autorizzata la soppressione dell’orso Jj4, si profila frutto di un’errata interpretazione della relazione dell’Ispra, che non ha affatto espresso parere negativo in ordine alle strutture ove ricollocare l’orsa, ma ha solo dichiarato di non avere competenza in merito, laddove la stessa spetta ai Cites». L’uccisione dell’animale è dunque per ora sospesa. Per capire quale sarà la sua sorte sarà necessario attendere la prossima udienza collegiale della Provincia Autonoma di Trento.

La richiesta (delusa) di Fugatti

Fugatti aveva firmato la nuova ordinanza solo la scorsa settimana. Il politico aveva deciso di non arrendersi di fronte al primo stop da parte del Tar, scegliendo di imporre alle autorità competenti l’esecuzione dell’animale. A scagliarsi contro di lui, tra le altre, era stata anche la Lega Italiana Anti Vivisezione, che nella sua battaglia si era affidata ai principi della Costituzione per la quale l’uccisione dell’orsa potrebbe configurarsi come reato previsto dall’articolo 544 bis del Codice penale.