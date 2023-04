È morta Bahia, l’orsa andina più anziana d’Europa

Era l’ultima orsa andina presente in Italia. Bahia, questo il suo nome, viveva in cattività al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona). La femmina più anziana d’Europa è morta circa quattro mesi dopo il decesso del suo compagno Luis, morto – come si legge nel sito del Parco – quando cuore e polmoni del vecchio orso delle Ande cedettero sotto il peso dell’età. Nedeljka Stevanovic, la sua keeper, ha dichiarato: «Da quando è rimasta sola, i suoi keeper le hanno dedicato tempo, cure e attenzioni particolari soprattutto perché non usciva più volentieri nel reparto esterno. Un segnale che abbiamo colto subito ben sapendo che al contrario Bahia è sempre stata molto curiosa ed altrettanto golosa».

L’orsa Bahia è morta dopo quattro mesi dalla scomparsa del suo compagno

Avevano trascorso ventinove anni insieme, battendo un vero e proprio record di longevità (individuale e di coppia) mai raggiunto in nessun’altra struttura zoologica. Secondo la decisione dell’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, la specie potrebbe essere nuovamente affidata al Parco Natura Viva. Nel mondo, sono rimasti 124 esemplari ospitati nei parchi zoologici, mentre in natura si assisterà a un declino del 30% degli esemplari tra il 2000 e il 2030, come riportato dal Bear Specialist Group dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Secondo Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva: «Bahia ha risentito molto dell’assenza di Luis, con il quale non condivideva alcun aspetto del proprio carattere ma che è stato per lei una vera e propria metà, oltre che il padre dei suoi due figli».

Lo staff del Parco rivolge l’ultimo saluto a Bahia

Commoventi le parole con cui lo staff del Parco Natura Viva ha salutato l’orsa con un post su Facebook: «Sapevamo che sarebbe arrivato anche questo momento, ma salutare Bahia è stato estremamente difficile. Bahia era, non solo l’ultimo esemplare di orso andino a vivere in Italia, ma anche l’orsa più anziana d’Europa. Prossima ai 30 anni d’età, Bahia ha vissuto solamente 4 mesi senza il suo compagno Luis con il quale aveva condiviso il record di 29 anni di vita e 2 piccoli. Ora restiamo in attesa della decisione dell’EAZA – the European Association of Zoos and Aquaria, che potrebbe affidare nuovamente la specie, vulnerabile di estinzione, al Parco. Ciao dolce Bahia, salutaci il nostro, e tuo, Luis».