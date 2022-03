Oroscopo domani venerdì 4 marzo 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 4 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Ariete

La Luna sosta nel proprio segno, il che indica che si sarà ipersensibili e forse anche permalosi. I nati sotto questo segno saranno molto emotivi e reagiranno un po’ troppo velocemente a ciò che potrebbe dire qualcuno intorno a sé. Il consiglio è quello di mantenere la calma ed evitare di dare l’impressione che non si riesca a controllare il proprio stato d’animo.

Per le coppie è la giornata ideale per parlare e sentire la complicità con il partner. Per i single non ci saranno grandi cambiamenti ma molte aspettative: il passato potrebbe riemergere ma ciò aiuterà a vedere i propri errori.

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Leone

Si tratta di un venerdì in cui si potrebbero ricevere buone notizie: ad esempio, un affare è sul punto di andare a buon fine o qualcosa su cui si ha lavorato molto potrebbe arrivare a un momento decisivo. Nel corso di questo weekend, si potrebbe vedere il gran finale di un importante progetto.

Le coppie che si aspettano dimostrazioni di amore, oggi ne avranno più che a sufficienza. Per chi è single, al momento l’amore fa rima con cautela così da evitare altre delusioni e i momenti complici con un amico/a potrebbero trasformarsi in un sentimento ambiguo.

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Sagittario

Si potrebbero avete in cantiere progetti che richiedono la propria attenzione ma, oggi, i nati sotto questo segno forse non hanno voglia di prendere l’iniziativa e vorrebbero trascorrere una giornata con un ritmo lento. Se si vuole sfruttare un’opportunità per aumentare il proprio reddito ci si dovrà però dare una mossa.

Nelle coppie si sente la necessità di ritrovare l’amore come era all’inizio della relazione e verrà riaccesa la fiamma della passione. I single desiderano trovare una dolce metà ma non devono farsi abbindolare da parole dolci.