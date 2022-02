Oroscopo domani venerdì 25 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 25 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 25 febbraio 2022: Cancro

Sembra che il duro lavoro di questi ultimi mesi abbia dato i suoi frutti e che la scalata aziendale sia ora possibile: il consiglio è quello di accettare la sfida che viene proposta. Al contempo, con la prossima congiunzione Sole-Giove in Pesci, si potrebbe concludere un ottimo affare che renderà parecchio.

Le coppie riusciranno a ritagliare qualche ora per stare vicine con tenerezza e vivere momenti che faranno sentire sicuri e in grado di far fronte a tutto. Per i single che hanno rifiutato di riconciliarsi con una persona, ci sarà la voglia di fare il primo passo e richiamarla.

Oroscopo domani 25 febbraio 2022: Scorpione

I colleghi potrebbero essere un po’ nervosi e si dovranno scegliere con cura le parole. Sul posto di lavoro circola infatti tensione, pur senza un vero motivo, e non è la giornata giusta per offrire critiche costruttive di alcun tipo o imporre il proprio punto di vista.

Quanto all’amore, le coppie avranno la possibilità di vivere una formidabile intesa che non verrà turbata da nulla. I single decisi a conquistare una persona che attrae faranno il primo passo e quest’ultima soccomberà al loro fascino.

Oroscopo domani 25 febbraio 2022: Pesci

Sul posto di lavoro l’atmosfera è positiva e amichevole. Le conversazioni con i colleghi saranno piacevoli ma sarà bene evitare di lasciarsi ingannare dalle apparenze e prendere per buono tutto ciò che diranno: qualcuno potrebbe essere pronto a farvi le scarpe.

Nelle coppie potrebbe esserci una discussione ma sarà utile per portare avanti la relazione e mettere in ordine le cose. I single sognano un rapporto appagante che duri nel tempo e che dia la possibilità di riscoprire i piaceri dell’amore.