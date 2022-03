Oroscopo domani venerdì 18 marzo 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 18 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Cancro

Con il Plenilunio in Vergine, probabilmente ci si sentirà pronti a dare il via ad un cambiamento. Il transito doterà i nati sotto questo segno del coraggio necessario per vivere nuove esperienze. La Luna Piena in Vergine sosta nel proprio settore dell’avventura e, se si è disposti a uscire dalla zona di comfort, ciò può far arrivare nuove possibilità.

Nelle coppie si respirerà un’atmosfera bollente e le proprie numerose iniziative intrigheranno il partner. I single hanno il cuore sottosopra perché un/a ex farà ritorno nella propria vita.

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Scorpione

Chi è nato sotto questo segno potrebbe pensare che oggi le emozioni stiano giocando qualche brutto scherzo: forse ci si sta scontrando con una persona la cui personalità è forte e in qualche modo ciò fa dubitare di se stessi. Ciò che occorre fare è non lasciarsi impressionare da parole odiose e piene di rabbia.

Per le coppie il consiglio è quello di mettere in programma 24 ore di passione e provare la felicità di procedere insieme mano nella mano. I single stanno ancora pensando ad un flirt avuto all’inizio dell’anno e oggi moltiplicheranno le occasioni per ritrovarsi con lui/lei.

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Pesci

Con la Luna Piena in Vergine, le emozioni negative riguardanti una relazione oggi potrebbero raggiungere il picco e si sarà spinti a portarle allo scoperto. Se di recente ci si è trattenuti, potrebbero ribollire. Qualunque cosa si abbia intenzione di dire, è bene assicurarsi che in seguito non ce ne si penta.

Nelle coppie vigono fiducia e complicità e ci si sente rassicurati e in sintonia con il partner. Ai single si consiglia di avere più sicurezza in se stessi ed esprimersi: non si ha nulla da perdere ma tutto da guadagnare.