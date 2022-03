Oroscopo domani venerdì 18 marzo 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 18 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Ariete

I passaggi astrali odierni accendono l’immaginazione e il proprio lato più ambizioso. Qualcosa che sembrava fosse solo un sogno potrebbe avvicinarsi alla realtà, e più verrà ascoltato l’istinto, più questo potrebbe spingervi ad andare avanti. Un bel mix di esperienza, capacità e sicurezza in se stessi potrebbe rendere i nati sotto questo segno in grado di realizzare quanto hanno in mente.

Chi vive una vita di coppia potrebbe diventare consapevole di alcune carenze (proprie o del partner). Quanto ai single, chi ha avuto un incontro originale potrebbe essere confuso.

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Leone

Se si desidera dare il via ad abitudini più sane e cambiare la routine, questa è la giornata ideale. Il buon aspetto Sole-Plutone spinge a mollare alcuni comportamenti che non contribuiscono al proprio benessere e fornisce la motivazione necessaria per muoversi in una nuova direzione. Nel primo pomeriggio la Luna entrerà in Bilancia e ciò permetterà di affrontare con diplomazia qualsiasi argomento spinoso.

I membri delle coppie si intratterranno a vicenda con senso dell’umorismo e faranno tutto il possibile per avere un’atmosfera gioiosa e rassicurante in casa. I single, simpatici e attraenti, vogliono solo conquistare ed essere conquistati.

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Sagittario

Il Plenilunio in Vergine spinge a concentrare l’attenzione su tutto ciò che si potrebbe realizzare riguardo agli obiettivi e alle ambizioni. Si potrebbero avere potenti intuizioni che aiuteranno a comprendere perché è stato perso l’entusiasmo per alcune idee e ci si sentirà invece molto motivati nei confronti di altre.

Le relazioni di coppia si rafforzeranno e, in caso di problemi, i partner saranno in grado di analizzare meglio le cause e trovare soluzioni. Per i single l’amore non bussa alla porta: se lo si desidera, occorrerà uscire e andare a cercarlo.