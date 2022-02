Oroscopo domani venerdì 18 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 18 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Cancro

Il passaggio del Sole in Pesci indica una rinnovata fiducia in se stessi: nel caso arrivi una proposta, nel lavoro o nella vita personale, è dunque bene valutarla consapevoli delle proprie capacità. Si è in fase di ascesa e non ci si deve far scappare nessuna buona occasione.

Quanto all’amore, in coppia la situazione è positiva ma si vuole di più: si è capaci di tutto e si creerà un’atmosfera molto romantica. Per i single i pianeti favoriscono l’incontro con l’anima gemella purché non si sia troppo pretenziosi.

Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Scorpione

Con il Sole in Pesci torna la leggerezza: il piacere e gli hobby giocheranno un ruolo fondamentale. Il transito spinge i nati sotto questo segno a dedicare del tempo a quelle attività che regalano benessere e permettono di esprimere la propria creatività. Con questo passaggio, inoltre, si potrebbe pensare di allargare la famiglia.

Se ultimamente nelle coppie ci sono stati momenti di nebbia, da questa giornata si potrà sperare in una schiarita. Per i single è arrivato il momento del grande incontro.

Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Pesci

Per quattro settimane il Sole sosterà in questo segno: ciò favorirà l’azione, anche riguardo alle idee che sono state lasciate in sospeso, e si sentirà di voler essere di più. Sarebbe dunque bene dare voce al proprio lato più intraprendente che permetterà di brillare distinguersi anche sul lavoro.

Per ciò che riguarda la sfera amorosa, per le coppie il suggerimento è di unire meraviglia, passione e romanticismo per trovare un equilibrio perfetto nella relazione. Chi è in cerca dell’anima gemella avrà invece l’impressione di poter soddisfare tutti i desideri ma dovrà stare attento perché rischia di avere aspettative illusorie.