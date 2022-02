Oroscopo domani venerdì 18 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 18 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Ariete

Il Sole entra in Pesci e sosta alle spalle del proprio segno. Il suggerimento è quello di prendere in considerazione qualsiasi cosa che nella propria vita stia volgendo al termine eliminando progetti o relazioni che hanno fatto il loro tempo. In questo modo si sarà pronti ad accogliere nuove opportunità quando il Sole, tra quattro settimane, entrerà nel segno.

I membri delle coppie saranno molto romantici e incoraggeranno l’amato ad esprimere il suo punto di vista sui propri progetti. Buone novità anche per i single: una persona troverà posto nella loro vita.

Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Leone

Il passaggio astrale del Sole in Pesci offrirà la possibilità ai nati sotto questo segno di sistemare una situazione e riequilibrarla. Ciò non accadrà immediatamente ma, andando avanti nel lavoro, si sarà in grado di riconquistare la propria posizione con nuove opportunità.

Per quanto riguarda l’amore, il romanticismo non si farà risucchiare dallo stress o dalle difficoltà e consentirà di trascorrere una bella serata come non accadeva da tempo. I single, molto realistici e con i piedi per terra, potrebbero essere favoriti in un incontro.

Oroscopo domani 18 febbraio 2022: Sagittario

Per quanto piaccia la vita sociale, per quattro settimane la famiglia e la casa saranno le proprie priorità e si resterà in casa più del solito: è infatti tempo di risolvere qualsiasi tipo di problema familiare e rafforzare le relazioni con le persone più care.

Quanto infine all’amore, alle coppie si consiglia di giocare la carta del dialogo condito da risate per mantenere armonia e passione. I single, invece, dubiteranno (sbagliando) dell’interesse che una persona nutre per sé.