Oroscopo domani venerdì 11 marzo 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 11 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Cancro

Con la Luna nel segno e tre pianeti in Pesci, ci si potrebbe sentire un po’ disorientati. Se non si stabilirà un programma preciso e un percorso da seguire, si rischia di rimanere coinvolti in progetti di altre persone: se si pensa sia giusto va bene così, ma se si ha il sospetto che si preferirebbe fare qualcos’altro occorrerà fare dei piani e seguirli con determinazione.

Le coppie sono spinte a dedicarsi del tempo a vicenda anche se l’atteggiamento del partner potrebbe deludere. Per i single non è giornata di incontri ma solo perché si concentreranno attentamente sui propri obiettivi personali.

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Scorpione

I nati sotto questo segno potrebbero essere spinti ad apprendere qualcosa di nuovo, affinare un’abilità o persino a viaggiare. Il buon aspetto con Mercurio in Pesci indica che ci si potrebbe lanciare in un’avventura professionale collegata ad un proprio interesse, un talento o un hobby.

Per le coppie, i pianeti rendono magnetica la relazione e l’amore è forte ogni giorno di più. Per i single c’è un flirt più profondo della semplice attrazione fisica in cui si vorrà andare oltre.

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Pesci

Si avranno tante ottime idee ma ci si potrebbe sentirvi bloccati, soprattutto se si permetterà che le paure o le insicurezze impediscano di condividerle. Ci si dovrà mettere in gioco senza temere di correre un piccolo rischio.

Nelle coppie potrebbero emergere alcune preoccupazioni domestiche che impediranno momenti romantici: l’importante è mantenere la calma ed evitare qualsiasi tensione. Con la congiunzione Sole-Giove, per i single un semplice flirt potrebbe trasformarsi in una relazione importante.