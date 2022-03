Oroscopo domani venerdì 11 marzo 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venedì 11 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Ariete

La Luna in Cancro sosta nel proprio settore della casa e della famiglia: si avrà voglia di rilassarsi e godere di un po’ di tempo solo per sé. Non è però certo che si riuscirà perché gli amici o i familiari sembrano avere altre idee e potrebbero aver intenzione di coinvolgere i nati sotto questo segno in un’iniziativa che si rivelerà speciale che sarebbe un peccato perdere.

Chi vive in coppia e ha un carattere forte, per limitare i conflitti preferirà rimanere in silenzio. Per i single c’è in programma una piccola avventura, passionale e ricca di emozioni.

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Leone

È possibile che oggi si sia un po’ dispiaciuti per se stessi. La propria mente potrebbe tornare a episodi del passato che hanno turbato e rovinare quella che sarebbe una giornata meravigliosa. Stare in buona compagnia avrà il potere di distrarre i nati sotto questo segno, soprattutto se si tratta di persone simpatiche.

Le coppie dovranno evitare qualsiasi atteggiamento che possa minare la felicità mentre i single potrebbero incontrare l’amore se riusciranno a mettere a tacere la permalosità e ad aprirsi agli altri con sincerità.

Oroscopo domani 11 marzo 2022: Sagittario

La Luna in Cancro spingerà ad ascoltare persone in difficoltà e già essere depositari delle loro confidenze li aiuterà molto. Al contempo si poterebbe essere più emotivi del solito e ciò potrebbe rappresentare un invito ad essere gentili con se stessi e a non premere l’acceleratore.

Chi vive in coppia sarà circondato di attenzioni e tenerezza da parte del partner ma avrà difficoltà a uscire da uno stato d’animo un po’ pesante. I single vorrebbero trascorrere una serata tranquilla senza alcun tipo di impegno nella vita sociale.