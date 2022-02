Oroscopo domani sabato febbraio 2022: le previsioni per i segni di Gemelli, Bilancia e Acquario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di sabato 12 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo domani sabato febbraio 2022: le previsioni per Gemelli

In questi giorni i nati sotto il segno dei Gemelli sono piuttosto nervosi e confusi. Qualcosa non va in amore e per paura di soffrire tendete a sottovalutare il problema. Affrontatelo, invece, in modo da superare le difficoltà e non rovinarvi il fine settimane. Per chi ha avuto qualche problema di salute è l’ora di impegnarsi per recuperare le energie perse. D’altronde non vi manca la buona volontà, perché, nonostante i tanti ostacoli, non vi perdete mai d’animo e siete in grado di alleggerirvi con la vostra ironia. Per risolvere i problemi dovete fare leva sulla tempestività.

Oroscopo domani sabato febbraio 2022: le previsioni per Bilancia

Il 12 febbraio per la Bilancia potrebbe essere una giornata importante, visto il grande favore dei pianeti che vi accompagna. Avete l’opportunità di recuperare, ma attenzioni ai blocchi interiori che potrebbero impedirvi di procedere sulla retta via. Il momento tuttavia è propizio, anche per l’amore e le coppie che desiderano fare progetti importanti, perciò non perdetevi d’animo e fatevi coraggio. Sarà un fine settimana ottimo per la vita sociale, ma dovrete dedicare un po’ di attenzione alle dinamiche familiari. Hanno bisogno di essere guardate in modo lucido, così come i rapporti di coppia, che subiscono qualche strappo.

Oroscopo domani sabato febbraio 2022: le previsioni per Acquario

Il segno dell’Acquario ha un forte desiderio di vivere nuove emozioni che cresce sempre di più. Negli scorsi mesi infatti vi siete sentiti appesantiti dal passato che continuava a inseguirvi. Adesso volete assolutamente dedicarvi a voi stessi e perciò chiunque si porrà come ostacolo lo allontanerete. Il weekend tuttavia potrebbe essere una buona occasione per chi cerca l’amore o intende fare buona vita sociale. Se sul lavoro avete bisogno di una mano non esitate a chiedere, così come dovete impegnarvi a non essere troppo pretenziosi nei confronti degli altri.