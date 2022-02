Oroscopo domani sabato 26 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di sabato 26 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 26 febbraio 2022: Ariete

Con una persona si potrebbe avere più cose in comune di quanto si pensa e gli aspetti astrali odierni lo porteranno alla luce. Con un piccolo sforzo, si potrebbe diventare buoni amici, cosa che andrebbe anche a proprio vantaggio: se si ha in mente un progetto potrebbe rivelarsi un ottimo socio.

Nelle coppie la complicità con il partner sarà al top e si potrà parlare di alcuni progetti da concretizzare nei mesi a venire. I single si vogliono far desiderare ma chi corteggia potrebbe tirarsi indietro.

Oroscopo domani 26 febbraio 2022: Leone

Grazie al buon aspetto Luna-Giove, i nati sotto questo segno saranno motivati ad iniziare subito le attività del fine settimana. Avranno belle energie e si occuperanno di tutte le questioni o responsabilità che sono state tralasciate. Controllare la lista di cose da fare non sembrerà una seccatura.

I membri delle coppie sono molto coinvolti e la serata sarà sicuramente all’insegna dell’intimità e della sensualità. I single saranno conquistati da una persona che solitamente non è affatto il loro tipo.

Oroscopo domani 26 febbraio 2022: Sagittario

Sembra che oggi si abbiano tantissime idee, alcune un po’ folli e altre meno ma tutte possono contribuire positivamente ad una questione importante. Al contempo, le proprie esigenze sono in primo piano ma il problema è che si chiede troppo e ci si sente limitati: non si può chiedere agli altri più di quello che possono dare, anche se a volte volere di più funziona.

Le coppie non dovranno esitare a modificare il programma della giornata in positivo: anche le belle sorprese fanno parte della vita a due. Per i single sarà il sabato ideale per dichiarare i propri sentimenti.