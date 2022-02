Oroscopo domani sabato 12 febbraio 2022: Ariete, Leone, Sagittario le previsioni dei segni zodiacali di fuoco

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di sabato 12 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani sabato 12 febbraio 2022: Ariete

Se nei giorni scorsi si è stati molto impegnati e sotto pressione, questo sabato rappresenta un invito a rilassarsi e godere di un meritato tempo libero. Il buon aspetto della Luna in Cancro con Giove e Urano presagisce un’atmosfera calda, affettuosa e alla ricerca di cose o persone che possano tirare fuori il meglio di sé.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, le coppie avranno occasione di uscire dalla routine mentre i single che hanno voglia di muoversi e pianificare attività fuori dal comune sono invitati a non esitare perché potrebbe arrivare un incontro interessante.

Oroscopo domani sabato 12 febbraio 2022: Leone

Con la Luna in Cancro che sosta alle spalle del proprio segno e molte piccole preoccupazioni, nel fine settimana la cosa migliore è staccare la spina per ricaricare le batterie. A inizio giornata ci si potrebbe anche sentire in forma ma entro la fine della mattinata si farà sentire la sensazione di stanchezza: il consiglio è quello di riposarsi per far tornare le energie.

Quanto alle coppie, se si vuole rafforzare la relazione sarà un grande giorno per farlo perché con il partner si sarà sulla stessa lunghezza d’onda. Se i single si sforzeranno a vedere le cose in modo positivo, potranno sperare in una vera evoluzione della vita amorosa.

Oroscopo domani sabato 12 febbraio 2022: Sagittario

Il proprio corpo potrebbe inviare dei segnali a cui è bene prestare attenzione e fermarsi per dare loro ascolto. Se si avverte l’esistenza di un problema occorrerà agire e, con una cura adeguata, si risolverà presto e bene.

Per ciò che riguarda l’amore, in coppia è la giornata perfetta per essere comprensivi e romantici mentre chi è in cerca della propria anima gemella ha bisogno di leggerezza: seppure con cautela, è possibile valutare di lanciarsi in un flirt.