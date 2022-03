Oroscopo domani mercoledì 9 marzo 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 9 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 9 marzo 2022: Ariete

La Luna in Gemelli rappresenta un’opportunità e per questo si deve essere liberi di far sentire la vostra voce. In base a dove ci si trova trova si potrebbe farlo per elogiarsi, appianare i conflitti, condividere idee o parlare delle proprie esigenze. Nel corso della giornata si sarà molto loquaci ma in serata meglio staccare la spina dai social media almeno un’ora prima di andare a dormire.

Nelle coppie i partner condivideranno con l’altro una magnifica energia e potranno tracciare insieme un percorso ricco di progetti da realizzare subito o nel prossimo futuro. Per i single, se è scattata un’attrazione di recente per una persona è bene non esitare a contattarla per conoscerla meglio.

Oroscopo domani 9 marzo 2022: Leone

Le persone intorno ai nati sotto questo segno potrebbe notare che sono meno loquaci del solito, probabilmente perché cerano di individuare e mollare alcuni blocchi emotivi. Se si riuscissero a risolvere e affrontare, la propria situazione potrebbe cambiare in meglio.

Le coppie sprizzano sensualità da tutti i pori mentre per i single si prospettano flirt ma non storie importanti.

Oroscopo domani 9 marzo 2022: Sagittario

Concedersi qualche distrazione dal lavoro, in mattinata, non deve scatenare sensi di colpa: l’importante è fare in modo di non avere problemi con il boss ignorando totalmente le cose da fare. Mercurio, il pianeta della comunicazione, stanotte entra in Pesci: è bene dunque sfruttare il passaggio per organizzarsi così da trovare un equilibrio tra famiglia e impegni lavorativi.

Nelle coppie la passione è al top e si trascorrerà una serata ideale per dichiarare ancora una volta il proprio amore. Per i single, con la Luna in buon aspetto con Venere, sono molto favoriti gli incontri.