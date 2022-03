Oroscopo domani mercoledì 30 marzo 2022 Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni per i segni di acqua

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 30 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Cancro, oroscopo domani 30 marzo 2022

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci, al proprio segno oggi potrebbe essere difficile concentrare l’attenzione su cose di tipo pratico. La propria mente volerà in un altro tempo e luogo, dove la vita è bella e si svolge esattamente come si desidera, e con questo stato d’animo anziché entrare in un conflitto che si riterrà inutile, si preferirà girare i tacchi e uscire dalla stanza.

In coppia, sorprese e piccole attenzioni del partner toccheranno il proprio cuore. Quanto ai single, oggi potrebbero incontrare l’anima gemella che sognano da tempo.

Scorpione, oroscopo domani 30 marzo 2022

La congiunzione Luna-Giove in Pesci rende magnetici, esuberanti ed estroversi e spinge a mettersi in gioco sia nella vita personale che professionale. Nel pomeriggio, con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci, la creatività sarà al top. Se si dovessero sviluppare nuove idee a cui non poter dare il via immediatamente, è bene scriverle.

Chi vive in coppia ha voglia di fare qualcosa per conto proprio ma il partner potrebbe pensarla in modo diverso. I single sono sensibili a tutto ciò che può essere sussurrato dolcemente all’orecchio, il che promette bene.

Pesci, oroscopo domani 30 marzo 2022

Con la congiunzione Luna-Giove nel proprio segno, oggi si potrà chiedere e ottenere ciò che si desidera. Tuttavia, sarà importante tenere a mente che si otterrà solo se si darà qualcosa, motivo per cui è bene cercare di avere nei confronti di chi vi circonda dei gesti di gentilezza spontanei. In serata, il buon aspetto Luna-Plutone rappresenta un invito a contattare gli amici e avere conversazioni di un certo spessore.

Nelle coppie le emozioni sono altalenanti e forse con il partner si è un po’ troppo esigenti. I soli si impegneranno affinché un flirt si trasformi in una storia seria e ci riusciranno.