Oroscopo domani mercoledì 30 marzo 2022 Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni per i segni di fuoco

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 30 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Ariete, oroscopo domani 30 marzo 2022

I nati sotto questo segno corrono a destra e a sinistra, impegnati su tutti i fronti, mentre una voce interiore consiglia loro di riposare. Non ascoltandola e non risparmiando energie, non ci si fermerà mai e si rischia di aumentare la stanchezza. Il consiglio è quello di sfruttare questa giornata per concedersi almeno delle pause e fare spazio ai propri sogni.

Nelle coppie la comunicazione non è al top e si dovrebbe cercare di rinnovare il dialogo e ritrovare la complicità. Quanto ai single, una persona incontrata di recente e che attrae potrebbe condizionare.

Leone, oroscopo domani 30 marzo 2022

Con la congiunzione Luna-Giove in Pesci ci si potrebbe sentire pronti ad eliminare finalmente i legami che si hanno con persone, situazioni o abitudini che bloccano. Il transito ricorda che, se si vuole far entrare il nuovo, prima occorre spazzare via il vecchio. In questo modo si andrà incontro ad un futuro più appagante e si organizzerà una serata rilassante in casa per liberarsi dallo stress accumulato nei giorni scorsi.

Le coppie punteranno alla complicità e a conversazioni sincere. I single, se non hanno conoscenze recenti che li attraggono, è bene che insistano o si iscrivano ad un sito di incontri.

Sagittario, oroscopo domani 30 marzo 2022

La congiunzione Luna-Giove in Pesci indica che se, se si vogliono apportare dei cambiamenti in casa o trasferirsi in una nuova abitazione, occorre iniziare a fare dei passi. Le vibrazioni del transito rendono in grado di trasformare la casa nel modo che si è sempre sognato, ovviamente ciascuno rispettando realisticamente le proprie possibilità finanziarie.

Le coppie daranno il via all’operazione riconquista e faranno di tutto per riaccendere la fiamma dell’amoree della reciproca attrazione. Quanto ai single, due persone li corteggiano e il fatto li gratifica.