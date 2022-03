Oroscopo domani mercoledì 23 marzo 2022 Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni per i segni di acqua

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 23 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Cancro, oroscopo domani 23 marzo 2022

La congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci favorisce la propria immaginazione e si svilupperanno nuove idee. Si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di fare un viaggio di studio, apprendere un nuovo argomento o affinare un’abilità. Il transito potrebbe spingere inoltre a pensare di lavorare in altre città o paesi.

Chi vive una vita di coppia preparerà una piccola sorpresa per il proprio partner mentre i single non prenderanno iniziative e lasceranno che il destino faccia il proprio corso.

Scorpione, oroscopo domani 23 marzo 2022

I nati sotto questo segno si concederanno il permesso di rallentare il ritmo della routine. Il transito è perfetto per riflettere sui propri obbiettivi personali o di lavoro tenendo presente che è essenziale lasciare spazio al sogno ma senza perdere di vista la razionalità.

Le coppie desiderano migliorare la propria relazione ma non a qualsiasi prezzo: non si faranno molte concessioni e verranno messi i puntini sulle i. I single ce l’hanno con se stessi per aver chiuso un flirt o una storia, un’azione di cui continuano a pentirsi.

Pesci, oroscopo domani 23 marzo 2022

La congiunzione Mercurio-Nettuno nel proprio segno trasforma chi è nato sotto questo segno in persone ingenue e credulone che rischiano di credere a tutto ciò che diranno gli altri. Si sarà inoltre pronti ad accettare i consigli ad occhi chiusi.

Nelle coppie l’amore è più forte che mai ed entrambi i membri delle coppie sanno ciò che stanno vivendo: una storia straordinaria con una grande attrazione fisica. Ai single si consiglia di scendere dalla nuvoletta rosa e tornare sul pianeta terra: l’uomo e la donna perfetti esistono solo nei propri sogni.