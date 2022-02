Oroscopo domani mercoledì 23 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 23 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Cancro

La Luna in Sagittario spinge i nati sotto questo segno a lavorare diligentemente per raggiungere gli obiettivi. Il desiderio di aiutare gli altri potrebbe però prendere il sopravvento e rendere la giornata frenetica: mentre non ci si può sottrarre alla cura delle esigenze familiari, si dovrà invece necessariamente stabilire dei limiti con chi vi chiede di risolvere i suoi problemi.

Alcune discussioni nelle coppie hanno portato a delle soluzioni e ora si guarda al futuro con fiducia. Per i single, con gli aspetti astrali odierni, tutto è possibile: favorita una bella conquista.

Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Scorpione

Chi desidera investire denaro per terminare un progetto deve assicurarsi che ne valga davvero la pena. Se si è raggiunta una fase in cui le cose stanno andando meglio del previsto, la voglia è probabilmente giustificata: in caso contrario, è altrettanto probabile che spendere di più non migliorerà la situazione.

Nelle coppie, con il proprio partner ci sono tenerezza, complicità e comprensione che rafforzano la relazione. Per i single i passaggi astrali sono favorevoli agli incontri ed è dunque bene essere se stessi, naturali e aperti agli altri.

Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Pesci

Avere grandi ambizioni spesso comporta maggiori responsabilità, e i nati sotto questo segno sono resi particolarmente esitanti dal pensiero di uscire dalla propria zona di comfort. L’odierna Luna in Sagittario sosta nel proprio settore di obiettivi e potrebbe portare questo problema al culmine e spingere a fare una scelta.

Quanto all’amore, nelle coppie sarà presente quella sintonia che farà pensare le stesse cose nel medesimo momento mentre per i single ci sarà la possibilità di dare il via ad una storia d’amore.