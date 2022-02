Oroscopo domani mercoledì 23 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 23 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Ariete

Per chi deve portare avanti una trattativa e convincere una persona che una propria idea o progetto sono validi, sarà un buon mercoledì. Il Sole è in Pesci e, con queste posizioni, spesso i nati sotto questo segno hanno a che fare con persone indecise: sarà bene dunque dire che non si ha fretta (anche se non è vero) e fare leva sull’eventuale guadagno.

Nelle coppie circolerà armonia, cosa che consentirà di prendere decisioni importanti, e i single avranno l’opportunità di fare un incontro che farà battere il loro cuore.

Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Leone

I nati sotto questo segno trascorreranno una mattinata discreta mentre il pomeriggio avranno occasione di recuperare. Il consiglio è quello di fare attenzione ai nati sotto i segni dell’Acquario e del Toro. con cui potrebbero nascere delle tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, ci si sentirà agitati come se si aspettasse una risposta importante.

Le coppie potranno fare insieme qualche attività che permetterà ai due amati di avvicinarsi e ignorare le diversità di vedute. Per i single vi saranno numerosi incontri in cui si divertiranno a flirtare e conquistare.

Oroscopo domani 23 febbraio 2022: Sagittario

Il proprio lato accomodante, che accetta alcuni comportamenti degli altri, è accentuato e potrebbe essere messo alla prova. Con la Luna nel segno si potrebbe essere spinti a tollerare atteggiamenti sembrano estremamente irritanti: si potrà ancora non tacere ma dire qualcosa ed essere all’occorrenza un po’ schietti.

Tra le coppie vi sarà una perfetta sintonia tale per cui i partner penseranno le stesse cose nello stesso momento. I single avranno conversazioni promettenti e con chi li corteggia faranno un passo avanti.