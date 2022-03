Oroscopo domani mercoledì 2 marzo 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 2 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 2 marzo 2022: Cancro

La Luna Nuova in Pesci funge da stimolo a desiderare nuove esperienze e opportunità. Ci si potrebbe sentire attratti da un luogo o un interesse inedito. Dato che il pianeta è in congiunzione con Giove, non è esclusa una partenza per un viaggio oppure, su un altro piano, il superamento di un esame. Nel lavoro potrebbe esserci un trasferimento positivo o si potrà salire di livello.

Le coppie si comunicano romantiche emozioni e trascorreranno una giornata indimenticabile. Allo stesso modo per i single sarà possibile un incontro che scatenerà forti e splendide emozioni.

Oroscopo domani 2 marzo 2022: Scorpione

I nati sotto questo segno vorranno portare avanti un hobby, un’abilità o un talento oppure pensare di mostrare il proprio lavoro creativo ad un pubblico. Al contempo può essere un buon momento per avviare una piccola impresa e svilupparla passo dopo passo.

Nelle coppie la Luna Nuova accende il desiderio e la cosa non dispiacerà affatto ai partner. Anche per i single è una giornata di passione e attrazione con la persona che attrae.

Oroscopo domani 2 marzo 2022: Pesci

Il Novilunio si compie nel proprio segno e in congiunzione con Giove annuncia un nuovo stato d’animo, un cambiamento favorevole nel proprio rapporto con il mondo circostante. Si è in piena evoluzione e non è escluso che ciò sia grazie ad una persona che ha aiutato i nati sotto questo segno a vedere la vita in modo diverso. È un ottimo momento per definire le intenzioni per il prossimo anno.

I pianeti favoriscono il rinnovamento delle coppie e, quando si tratterà di eliminare la noia, si sarà determinati. Per i single potrebbero arrivare incontri di tutti i tipi e la propria leggendaria timidezza scomparirà.