Oroscopo domani mercoledì 2 marzo 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 2 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 2 marzo 2022: Ariete

La Luna Nuova in Pesci segna un nuovo inizio, ma al contempo ricorda ai nati sotto questo segno la necessità di ricaricare le batterie. Ciò può significare che c’è del lavoro da fare per lasciare alle spalle un problema di vecchia data e diventare consapevoli che serve più riposo e forse un’attenzione speciale alla vostra vita privata

Nelle coppie si cerca di ottimizzare la giornata o fare gli sforzi necessari affinché la relazione guadagni o riacquisti slancio. Per i single potrebbero arrivare buone notizie e forse la persona che li attrae li cercherà.

Oroscopo domani 2 marzo 2022: Leone

Si tratta di uno dei momenti migliori per dare il via a nuovi sviluppi: sia che si voglia consolidare la posizione attuale o imboccare una nuova direzione, il transito della Luna rappresenta un’opportunità per fare i primi passi e guadagnare un po’ di slancio. Potrebbe emergere un’idea e il periodo ideale per concretizzarla.

Per quanto riguarda l’amore, impossibile negare che la routine pesa e che si prova a riaccendere la fiamma: potrebbero però esserci delle incomprensioni e sarà un dialogo tra sordi. Attimi di riflessione per i single che vogliono vivere una nuova e diversa relazione.

Oroscopo domani 2 marzo 2022: Sagittario

La congiunzione Luna-Giove in Pesci al proprio è indice di un progresso. Non è escluso dunque l’acquisto di una casa, di un terreno, di un trasloco in una nuova abitazione se si è in affitto o anche il semplice abbellimento della propria casa.

Le coppie sentono il bisogno di rassicurazioni e si aspetta che il partner conforti: è bene avere il coraggio di parlarne. I single si porranno mille domande ma dovrebbero godersi un po’ di più il presente.