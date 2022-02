Oroscopo domani mercoledì 16 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 16 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 16 febbraio 2022: Cancro

Il Plenilunio in Leone sosta nel proprio settore delle finanze: i nati sotto questo segno potranno quindi approfittare della presenza di risorse che permetteranno di cogliere al volo interessanti opportunità per aumentare il proprio budget. Si potrebbe aver voglia di concedersi un piccolo lusso, come l’acquisto di un oggetto e farlo metterà sicuramente di buon umore.

La Luna piena rende molto sinceri in amore ma questa potrebbe essere un’arma a doppio taglio: attenzione a non avventurarsi troppo in confessioni e “interrogatori”. I single potrebbero inoltre dare il via ad un’avventura che sanno già come rendere seria.

Oroscopo domani 16 febbraio 2022: Scorpione

Il consiglio è di sfruttare al meglio questa fase in cui la Luna Piena in Leone sosta nel proprio settore delle ambizioni, ad esempio proponendo un proprio progetto o mostrando abilità che altri ancora ignorano. Ciò potrebbe avere delle conseguenze positive.

Quanto all’amore, alle coppie si suggerisce di essere più flessibili e meno rigidi, dato che Venere e Marte chiedono di mettere al primo posto la sfera sentimentale. I single sono invece molto esigenti e selettivi e rischiano, con questo atteggiamento, di perdere l’occasione di trovare l’anima gemella.

Oroscopo domani 16 febbraio 2022: Pesci

Se ultimamente non si è stati un esempio di organizzazione, ora è arrivato il momento di strutturare le abitudini del quotidiano: anche la forma dovrebbe essere una priorità e, praticando esercizio fisico e seguendo una dieta sana, ci si accorgerà di trarre grandi benefici.

Per ciò che riguarda i sentimenti, ai membri della coppia si consiglia di non prendere alla lettera tutto ciò che dice il partner e di essere più leggeri mentre ai single di tenere sotto controllo le emozioni.