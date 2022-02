Oroscopo domani mercoledì 16 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 16 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 16 febbraio 2022: Ariete

La Luna Piena in Leone fa prevedere un successo, avvertire che si realizzerà un progetto o presagire che si sarà in grado di cogliere un’opportunità. Il transito accentua il desiderio di entrare velocemente in azione per ottenere il riconoscimento atteso.

Quanto all’amore, le coppie desiderano il lusso e vogliono condividere qualcosa di molto bello e costoso per dimostrare il proprio impegno e la forza del proprio amore mentre per i single sarà la giornata perfetta per conquistare il cuore di una persona.

Oroscopo domani 16 febbraio 2022: Leone

In questo momento si dedica alle persone intorno a sé tempo ed energia, ma la Luna Piena nel segno mette fine alla modalità in automatico e risveglia forti bisogni ed esigenze personali. Potrà essere una giornata di rivelazioni e realizzazioni significative riguardo ai propri reali sentimenti su una questione e il passaggio indica che è tempo di ammettere con se stessi la necessità di un cambiamento positivo.

Gli aspetti astrali del giorno potrebbero far arrivare un evento importante per le coppie mentre i single, che finalmente stanno voltando pagina dopo il ricordo di un/una ex sono pronti per una nuova storia.

Oroscopo domani 16 febbraio 2022: Sagittario

Con la Luna in Leone, si dovrebbe riflettere su tutto ciò che nel lavoro si è appreso o sperimentato negli ultimi sei mesi. La congiunzione Venere-Marte in Capricorno indica al contempo che si dovranno imporre le competenze e la professionalità per essere retribuiti esattamente quanto si merita.

Quanto infine all’amore, le coppie riescono a rimanere unite nonostante le difficoltà che possono essere state attraversate mentre i single sfrutteranno pienamente i vantaggi del proprio status conoscendo e affascinando al contempo due persone.